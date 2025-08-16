Arteta: 'Đào mãi rồi sẽ thấy vàng'

AnhHLV Mikel Arteta tin Arsenal đủ khả năng kết thúc 21 năm chờ đợi chức vô địch Ngoại hạng Anh, nếu duy trì sự kiên trì và phong độ ổn định như ba mùa vừa qua.

"Bạn phải tiếp tục đào, đào, đào... vì một ngày nào đó vàng sẽ ở đó. Đó là điều tôi được dạy và tin tưởng", Arteta nói hôm 15/8 trong buổi họp báo trước trận gặp Man Utd ở vòng một Ngoại hạng Anh. "Ba mùa qua, chúng tôi giành nhiều điểm hơn bất kỳ đội nào khác ở giải này. Giờ chúng tôi phải làm điều đó một lần nữa, với nhiều điểm hơn hoặc ít nhất ngang bằng, nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn trong một mùa".

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong buổi tập của Arsenal ngày 15/8. Ảnh: Arsenal FC

Nhưng phát biểu này của Arteta không chính xác. Trong ba mùa gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Man City giành nhiều điểm nhất (251). Xếp sau là Arsenal (247) và Liverpool (233). "Pháo thủ" về nhì cả ba mùa này, với hai lần sau Man City và một lần sau Liverpool.

Trong 7 năm nắm quyền tại sân Emirates, Arteta mới giúp Arsenal giành một Cup FA và hai Siêu Cup Anh. Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin CLB đã "lột xác" hoàn toàn so với khi ông tiếp quản. "Sự kết nối với người hâm mộ đã thay đổi, không nghi ngờ gì nữa, Arsenal lúc này là một trong những đội hay nhất châu Âu, nhưng chúng tôi vẫn cần cú hích cuối cùng là một danh hiệu lớn", ông nói.

Hè này, chủ sân Emirates chi hơn 250 triệu USD để tuyển mộ 5 tân binh là thủ môn Kepa Arrizabalaga, hậu vệ Christhian Mosquera, tiền vệ Martin Zubimendi, Christian Norgaard và tiền đạo Viktor Gyokeres.

Viktor Gyokeres mừng bàn trong trận Arsenal thắng Bilbao 3-0 trên sân Emirates, London, Anh ngày 9/8/2025. Ảnh: Arsenal FC

Trong đó, Gyokeres - người được tuyển mộ với tổng phí 86 triệu USD từ Sporting - được kỳ vọng giúp Arsenal giải quyết bài toán hàng công vốn bị ảnh hưởng bởi chấn thương dài hạn mùa trước. Nhiều thời điểm, do Gabriel Jesus và Kai Havertz cùng vắng mặt, Arteta phải kéo tiền vệ đồng hương Mikel Merino lên đá trung phong.

"Chúng tôi mang về một cầu thủ đặc biệt, có thống kê ấn tượng và đủ bản lĩnh chịu áp lực khi khoác áo Arsenal", Arteta nói, và cho biết Arsenal vẫn muốn tăng cường lực lượng trong những tuần cuối kỳ chuyển nhượng hè.

Yếu tố then chốt khác có thể định đoạt mùa giải của Arsenal là phong độ và vai trò của đội trưởng Martin Odegaard. Huyền thoại Tony Adams tuyên bố Arsenal khó vô địch với Odegaard làm thủ quân và kêu gọi trao băng cho Declan Rice. Tuy nhiên, Arteta tiết lộ các cầu thủ đã bỏ phiếu gần như tuyệt đối giữ nguyên đội trưởng từ năm 2022.

"Ý kiến của tôi rõ ràng, và không chỉ là của tôi, mà của toàn bộ ban huấn luyện và đặc biệt là các cầu thủ", HLV 43 tuổi cho biết. "Tôi yêu cầu họ bỏ phiếu chọn đội trưởng và nhận kết quả hôm qua: khoảng cách áp đảo, mọi người đều chọn Odegaard. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy họ muốn ai dẫn dắt, hỗ trợ và đại diện cho đội bóng khi ra sân".

Hồng Duy tổng hợp