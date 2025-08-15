Tony Adams: 'Arsenal khó vô địch nếu Odegaard còn làm đội trưởng'

AnhCựu thủ quân huyền thoại Tony Adams kêu gọi HLV Mikel Arteta tước băng đội trưởng của Martin Odegaard và trao cho Declan Rice, nếu muốn chấm dứt chuỗi ba mùa liên tiếp về nhì ở Ngoại hạng Anh.

"Arteta có một quyết định rất lớn phải làm mùa này, nhưng chưa làm. Đó là trao băng đội trưởng cho Rice", báo Anh Sportmail dẫn lời Adams hôm 14/8. "Rice là mẫu thủ lĩnh của tôi, và việc này có thể giúp Odegaard chơi với nhiều tự do hơn".

Martin Odegaard (trái) trao đổi với Declan Rice trong trận Arsenal thắng Real 3-0 trên sân Emirates, London, Anh ngày 8/4/2025. Ảnh: Arsenal FC

Tháng 1/2021, Odegaard đến Arsenal theo thỏa thuận cho mượn từ Real rồi được mua đứt với mức phí 41 triệu USD. Tổng cộng, tiền vệ Na Uy đã ghi 41 và kiến tạo 41 bàn khác qua 198 trận trên mọi đấu trường.

Sau khi Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang rời đội, Odegaard được trao băng đội trưởng từ mùa 2022-2023 nhưng chưa giúp Arsenal đoạt danh hiệu lớn nào. "Pháo thủ" về nhì ba mùa gần nhất tại Ngoại hạng Anh, gồm hai lần trước Man City và một lần trước Liverpool.

"Đôi khi, HLV phải chọn một người phản ánh được tinh thần của ông ấy và của CLB, người có thể đưa đội bóng lên tầm cao mới", Adams nói thêm.

Khi được hỏi Rice có phản ánh phong cách của Arteta hay không, cựu trung vệ người Anh đáp: "Tôi nghĩ Rice còn hơn cả Arteta. Arteta có cơ hội để trở thành nhà vô địch mùa này. Nhưng để vô địch, bạn phải giống như Jurgen Klopp hay Sir Alex Ferguson - dẫn dắt bằng tấm gương, thể hiện tinh thần chiến thắng và điều đó phản ánh qua đội trưởng của bạn".

Adams nhắc đến việc Jordan Henderson là đội trưởng của Liverpool dưới thời Klopp vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2019-2020. Henderson nổi tiếng với khả năng tổ chức, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu máu lửa. Mùa đó, Liverpool giành 99 điểm, hơn Man City 18 điểm, chấm dứt 30 năm không vô địch quốc gia.

Ferguson cùng Man Utd vô địch Ngoại hạng Anh 13 lần, với đội trưởng khi đăng quang thay đổi theo từng giai đoạn. Số này gồm Steve Bruce (vô địch 1992-1993, 1993-1994), Eric Cantona (vô địch 1995-1996, 1996-1997), Roy Keane (1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003), Gary Neville (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009) và Nemanja Vidic (2010-2011, 2012-2013).

Theo Adams, Rice hội tụ đủ tố chất thủ lĩnh của đội vô địch: bền bỉ, luôn sẵn sàng thi đấu cả mùa và tạo động lực cho đồng đội. Ông tin tiền vệ người Anh có thể xây dựng nền móng cho một tập thể đủ sức giành danh hiệu.

"Bạn có một cầu thủ sẽ ra sân mọi trận, giúp những người khác hăng hái chiến đấu và đặt nền móng cho một đội bóng vô địch. Rice làm được điều đó, Odegaard thì không. Nào Arteta, hãy trao cho cậu ấy băng đội trưởng", cựu hậu vệ 58 tuổi bày tỏ.

Tony Adams (phải) cùng HLV Arsene Wenger mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 1997-1998. Ảnh: Arsenal FC

Adams là cựu trung vệ và đội trưởng huyền thoại của Arsenal, gắn bó toàn bộ sự nghiệp cầu thủ tại CLB từ 1983 đến 2002. Ông ghi 49 bàn qua 672 trận, giành bốn chức vô địch Anh, ba Cup Anh, hai Cup Liên đoàn và một European Cup Winners' Cup (tiền thân của Europa League).

Adams nổi tiếng với khả năng chỉ huy hàng thủ, tinh thần chiến đấu và phẩm chất thủ lĩnh, được xem là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Anh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)