Arteta: 'Cầu thủ dự bị quan trọng hơn đá chính'

Tây Ban NhaHLV Mikel Arteta đề cao đột biến từ các cầu thủ dự bị, sau khi Gabriel Martinelli và Leandro Trossard vào sân ghi bàn giúp Arsenal hạ Bilbao ở trận ra quân Champions League.

Phút 72, khi Arsenal đang hòa chủ nhà Bilbao 0-0, Martinelli vào sân thế chỗ tân binh 90 triệu USD Eberechi Eze. Ngay pha chạm bóng đầu tiên chỉ 36 giây sau khi vào sân, tiền đạo người Brazil đã tạo khác biệt với bàn mở tỷ số. Đây là pha lập công nhanh nhất được ghi bởi một cầu thủ dự bị của Arsenal trong lịch sử dự Champions League.

Phút 87, Martinelli tiếp tục tỏa sáng với pha độc diễn bên cánh trái rồi kiến tạo cho Leandro Trossard - tiền đạo vào thay Victor Gyokeres - dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 2-0.

Gabriel Martinelli mừng bàn mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Bilbao 2-0 ở lượt đầu Champions League tại San Mames, Xứ Basque, Tây Ban Nha ngày 16/9/2025. Ảnh: Reuters

"Tôi ngưỡng mộ Martinelli", Arteta ca ngợi học trò sau trận. "Thái độ, tinh thần, sự tích cực và cam kết của cậu ấy cho đội bóng thật đáng trân trọng. Tôi tin chắc Martinelli sẽ phản ứng như vậy, bởi cậu ấy có tâm lý mạnh mẽ, luôn đòi hỏi ở bản thân và không ngừng học hỏi. Hy vọng bàn thắng này sẽ tiếp thêm sự tự tin, vì cậu ấy là cầu thủ xuất sắc".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng dành lời khen cho Trossard và khẳng định những cầu thủ vào sân thay người sẽ luôn đóng vai trò then chốt. "Tôi không thích gọi họ là cầu thủ dự bị, mà gọi là những người kết thúc trận đấu", ông cho biết. "Họ ít nhất quan trọng bằng, thậm chí quan trọng hơn bất kỳ ai khác trong đội hình. Mùa này, những người kết thúc sẽ còn quyết định nhiều trận đấu".

Arteta đặc biệt ấn tượng với cách toàn đội đến chia vui cùng Martinelli. "Đó là tinh thần tập thể", HLV 43 tuổi bày tỏ. "Họ thực sự muốn điều tốt nhất cho nhau và công nhận sự nỗ lực hàng ngày của Martinelli. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc cùng tập thể này".

Arteta nhấn mạnh luôn khó khăn khi chọn đội hình xuất phát và để nhiều cầu thủ ngồi ngoài. "Họ đều khao khát ra sân ở Champions League. Mỗi khi đưa ra đội hình, tôi lại khiến nhiều người thất vọng. Điều đó khiến tôi đau lòng, nhưng nhiệm vụ của tôi là đưa ra quyết định để tăng khả năng chiến thắng", ông nói.

Gabriel Martinelli nhận giải cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: UEFA

Màn trình diễn thăng hoa trong 20 phút cuối giúp Martinelli được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Sau khi nhận giải, tiền đạo 24 tuổi hài lòng khi có thể vào sân, ghi bàn và kiến tạo giúp CLB vượt qua thời điểm khó khăn và chiến thắng.

Martinelli tiết lộ nhận ra khoảng trống phía sau hàng thủ Bilbao từ khi quan sát trên ghế dự bị. "Ngay sau khi vào sân, tôi tìm cách khai thác", tiền đạo người Brazil nói. "Trossard chuyền tuyệt vời và nhiệm vụ của tôi chỉ là đưa bóng vào lưới. Ở bàn thứ hai, tôi chỉ cố vượt qua hậu vệ rồi căng ngang, và Trossard đã hoàn tất công việc".

Hồng Duy (theo Guardian, Arsenal FC)