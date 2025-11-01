Arteta cảnh báo nguy cơ 'vỡ lịch thi đấu' vì quá tải

AnhHLV Mikel Arteta cho rằng tình trạng lịch thi đấu chồng chéo đang vượt quá giới hạn và cảnh báo các CLB có thể buộc phải rút khỏi một số đấu trường nếu vấn đề không được giải quyết.

"Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra", Arteta nói khi được hỏi về nguy cơ các đội buộc phải rút khỏi giải đấu vì quá tải, trong buổi họp báo trước trận Burnley ở vòng 10 Ngoại hạng Anh. "Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Mọi quyết định về lịch thi đấu cần dựa trên hai yếu tố: sức khỏe cầu thủ và người hâm mộ. Phần còn lại phải được đặt sau đó rất xa. Chúng ta không bao giờ nên quên nguyên tắc ấy".

HLV Mikel Arteta ném bóng trong trận Arsenal thắng Crystal Palace 1-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 26/10/2025. Ảnh: AFP

Thắng Brighton 2-0 hồi giữa tuần, Arsenal sẽ gặp Crystal Palace ở tứ kết Cup Liên đoàn, dự kiến diễn ra vào ngày 16 hoặc 17/12. Theo yêu cầu từ phía Arsenal, trận đấu có thể được tổ chức sớm vào thứ Ba ngày 16/12.

Nhưng điều đó lại khiến Crystal Palace rơi vào thế lịch thi đấu nghẹt thở: gặp Man City ở Ngoại hạng Anh ngày 14/12, rồi đấu Kuopion Palloseura tại Conference League ngày 18/12. Nếu gặp Arsenal ngày 16/12, Crystal Palace sẽ phải đá ba trận chỉ trong năm ngày.

Vấn đề lịch thi đấu dày đặc từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi trong giới cầu thủ. Tháng 9/2024, Rodri từng ám chỉ khả năng cầu thủ đình công nếu lịch thi đấu tiếp tục tăng, khi các đội phải thi đấu phiên bản mới của Champions League và Club World Cup mở rộng. Chỉ một tháng sau đó, tiền vệ của Man City chấn thương nặng và phải nghỉ hết mùa.

"Chúng ta đang có giải đấu hay nhất thế giới, và không thể cứ mở cửa cho mọi thứ rồi đánh mất điều đó chỉ vì không tôn trọng giá trị cốt lõi của mình. Chúng ta cần nhớ điều đã tạo nên sự đặc biệt cho giải đấu này. Nếu làm được vậy, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ ổn", Arteta nói thêm.

Max Dowman (phải) và Andre Harriman-Annous chụp ảnh sau trận Arsenal thắng Brighton 2-0 ở vòng bốn Cup Liên đoàn trên sân Emirates, London, Anh ngày 29/10. Ảnh: Arsenal FC

Sau khi lên tiếng về lịch thi đấu, Arteta kêu gọi các học trò duy trì phong độ ổn định. Arsenal toàn thắng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, kể từ trận hòa Man City 1-1 tại Ngoại hạng Anh ngày 21/9. Thậm chí, họ toàn thắng 6 trận trên mọi đấu trường trong tháng 10 mà không để thủng lưới lần nào. Mạch trận này lần lượt là thắng West Ham 2-0, Fulham 1-0, Crystal Palace 1-0 ở Ngoại hạng Anh, Olympiacos 2-0, Atletico 4-0 tại Champions League và Brighton 2-0 tại Cup Liên đoàn.

"Chúng tôi cần giữ nguyên sự khẩn trương, tập trung và tham vọng như thời gian qua. Mỗi trận đấu mang đến thử thách khác nhau, có lúc phải kiên nhẫn, có lúc cần cách tiếp cận mới", Arteta nói, rồi đánh giá trình độ chung của Ngoại hạng Anh ngày càng cao. "Mỗi năm, giải đấu này lại mạnh hơn, từ cấu trúc, cách tổ chức cho đến chất lượng cầu thủ. Những khoảng cách rất nhỏ giờ quyết định thắng thua, và đó là thực tế của giải".

Giữa tuần, Arteta thay toàn bộ đội hình xuất phát, gồm việc trao cơ hội đá chính cho hai cầu thủ trẻ Max Dowman (15 tuổi) và Andre Harriman-Annous (17), Arsenal vẫn thắng dễ Brighton. "Đó là điều chúng tôi muốn tạo ra", HLV 43 tuổi nói về sự cạnh tranh trong nội bộ đội hình. "Nếu muốn phát huy hết khả năng của mọi cầu thủ, tiêu chuẩn trong tập luyện phải thật cao. Cạnh tranh và hợp tác phải song hành, để họ hiểu vai trò của mình trong từng trận".

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)