Arteta: 'Các tân binh giúp Arsenal khó đoán hơn'

AnhHLV Mikel Arteta cho rằng các tân binh hòa nhập tốt và giúp Arsenal thi đấu biến hóa, sau trận thắng Nottingham Forest 3-0 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

"Các tân binh trận này thật sự gây ấn tượng", Arteta nói sau trận thắng trên sân Emirates ngày 13/9. "Bạn có thể cảm nhận được những mối liên kết mới đang hình thành, giúp chúng tôi khó đoán hơn. Chúng tôi sử dụng bộ ba tấn công hoàn toàn mới. Trận đấu là cơ hội hoàn hảo để họ thể hiện và tích lũy kinh nghiệm".

Viktor Gyokeres (trái) ăn mừng cùng Noni Madueke trong trận Arsenal thắng Nottingham Forest 3-0 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 13/9. Ảnh: Arsenal FC

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Arsenal chi hơn 300 triệu USD để mang về tám tân binh. Năm trong số đó đá chính trước Nottingham Forest, và tất cả đều thi đấu tốt. Martin Zubimendi lập cú đúp, Viktor Gyokeres ghi một bàn, Eberechi Eze góp một kiến tạo, Noni Madueke liên tục khoan phá cánh phải của Nottingham Forest, trong khi trung vệ Cristhian Mosquera chơi đầy chững chạc.

Arteta dành lời khen cho tiền vệ đồng hương Zubimendi - cầu thủ lập cú đúp đầu tiên sau 240 trận cấp CLB lập cú đúp sau 240 trận cấp CLB (236 trận cho Real Sociedad và 4 cho Arsenal). "Hai bàn đó đều không hề dễ", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Zubimendi điềm tĩnh, hiểu biết chiến thuật giúp đội vận hành mượt mà hơn. Giờ thì cậu ấy còn ghi bàn, đó là quỹ đạo mà chúng tôi muốn duy trì".

Mosquera - trung vệ được tuyển mộ với mức phí 17 triệu USD từ Valencia - bất ngờ được xếp đá chính thay William Saliba. Anh thắng cả hai lần tắc bóng, 6 lần thu hồi bóng thành công và không bị thổi phạt lần nào.

Arteta đánh giá cao khả năng thích nghi của Mosquera, nhắc lại việc trung vệ người Tây Ban Nha cũng thi đấu chắc chắn khi vào sân trong trận gặp Liverpool. "Không dễ gì thích nghi ngay với Ngoại hạng Anh, nhưng Mosquera là ví dụ tuyệt vời. Hôm nay cậu ấy lại chơi xuất sắc", HLV 43 tuổi hài lòng.

Cristhian Mosquera (phải) chạm tay Jurrien Timber sau tình huống phòng ngự. Ảnh: Arsenal FC

Theo Arteta, chính kỳ chuyển nhượng rầm rộ giúp Arsenal đứng vững trước khó khăn nhân sự, khi Bukayo Saka, Kai Havertz, Saliba, Gabriel Jesus, Christian Norgaard và mới nhất là Martin Odegaard chấn thương.

"Nếu không làm như vậy, với những ca chấn thương khó tránh, chúng tôi sẽ rơi vào tình thế rất khác", ông nói. "Các đội khác ở Ngoại hạng Anh và châu Âu đều đặt ra tiêu chuẩn rất cao. Giờ chúng tôi có thêm lựa chọn, khả năng xoay tua, thay đổi cục diện trận đấu và quan trọng là giúp tất cả cầu thủ cảm thấy gắn kết, được trao cơ hội".

Ngày 16/9, thầy trò Arteta sang Tây Ban Nha làm khách của Bilbao ở lượt đầu Champions League mùa 2025-2026.

Hồng Duy tổng hợp