Arteta bênh vực cầu thủ Arsenal

AnhHLV Mikel Arteta không trách các cầu thủ mà nhận toàn bộ trách nhiệm, sau khi Arsenal thua CLB hạng dưới Southampton 1-2 ở tứ kết Cup FA.

"Tôi yêu các cầu thủ, những gì họ đã làm trong chín tháng qua", Arteta nói sau trận đấu trên sân St Mary's. "Tôi sẽ không chỉ trích họ vì thất bại hôm nay. Một số người thậm chí không cần phải ra sân, nhưng họ đã nỗ lực. Nếu ai đó phải chịu trách nhiệm, đó là tôi. Đây là giai đoạn đẹp nhất, nhưng mỗi mùa giải đều có những thời điểm khó khăn như thế này. Chúng tôi cần đứng dậy, nhìn thẳng vào thực tế và tiếp tục tiến lên".

Trận này, Arsenal không sử dụng đội hình mạnh nhất, nên không thể làm chủ được cuộc chơi và mắc nhiều sai sót cá nhân. Trong hiệp một, Ben White phá bóng hụt, tạo điều kiện để Ross Stewart mở tỷ số. Sang hiệp hai, cầu thủ vào thay người Viktor Gyokeres ghi bàn gỡ hòa 1-1, nhưng đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được. Phút 85, Shea Charles nhận bóng trong cấm địa và đá chéo góc thành bàn, đưa Southampton vào bán kết Cup FA tại Wembley. Arsenal thì mất danh hiệu thứ hai qua hai trận, sau khi thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn.

HLV Mikel Arteta phản ứng sau khi Arsenal thủng lưới bàn thứ hai, trong trận thua Southampton 1-2 ở tứ kết Cup FA trên sân St Mary's, Southampton, Anh ngày 4/4/2026. Ảnh: AP

"Chúng tôi rất thất vọng", Arteta thừa nhận. "Chúng tôi muốn trở lại Wembley càng sớm càng tốt, nhưng không thành công. Trận đấu có những thời điểm chúng tôi chiếm ưu thế, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng lại bỏ lỡ. Đồng thời, chúng tôi cũng phải cải thiện việc thiếu tập trung trong phòng ngự quanh khu vực 16m50".

HLV 44 tuổi tiếp tục bảo vệ các học trò, cho rằng các sai lầm cá nhân là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá, và may mắn hay không là do đối thủ có tận dụng hay không. Để tìm lại mạch thắng, Arteta nhấn mạnh ông sẽ tập trung tạo sự rõ ràng và niềm tin cho các cầu thủ, đồng thời duy trì tinh thần, thái độ và năng lượng ở mức cao nhất. Ông cho rằng chính tinh thần và thái độ thi đấu là yếu tố then chốt để Arsenal có thể thi đấu đúng đẳng cấp và thắng các trận tiếp theo.

Các cầu thủ Arsenal thất vọng sau khi thua Southampton ở tứ kết Cup FA, trên sân St Mary's ngày 4/4/2026. Ảnh: Reuters

Arsenal vẫn còn cơ hội cạnh tranh ở hai đấu trường, với mục tiêu đoạt danh hiệu đầu tiên kể từ Cup FA năm 2020. "Pháo thủ" sẽ đối đầu Sporting ở tứ kết Champions League và đang tạo khoảng cách 9 điểm với Man City tại Ngoại hạng Anh. Arteta nhấn mạnh: "Chúng tôi đang bước vào giai đoạn khó khăn, nhưng vẫn phải đứng lên, chịu trách nhiệm và thể hiện đúng như những gì đã làm cả mùa giải".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng phủ nhận việc Arsenal sa sút phong độ và thể lực vì cố gắng chinh chiến cả bốn đấu trường. Khi được hỏi việc bị loại khỏi Cup FA có thể giúp Arsenal tập trung vào hai đấu trường lớn nhất là Ngoại hạng Anh và Champions League, ông đáp: "Chúng tôi vẫn còn nỗi đau từ thất bại, nhưng khi nỗi đau qua đi. Chúng tôi cần tận dụng thời gian còn lại để tối đa hóa mọi nguồn lực và trở nên mạnh mẽ hơn".

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)