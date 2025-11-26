Arteta: 'Bayern và Real ở một vũ trụ khác Arsenal'

AnhHLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal chưa cùng đẳng cấp so với những đội bóng giàu truyền thống ở châu Âu như Real Madrid hay Bayern Munich, trước lượt năm Champions League.

Arsenal đang đạt phong độ cao khi toàn thắng bốn lượt đầu vòng bảng Champions League, ghi 11 và chưa lọt lưới bàn nào. "Pháo thủ" cũng dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 29 điểm, bỏ xa nhóm bám đuổi 6 điểm.

Tuy nhiên, Arteta vẫn cho rằng Arsenal chưa thể xếp ngang hàng những "ông lớn" châu Âu nếu xét về thành tích. Đội bóng thành London từng ba lần vào bán kết và một lần vào chung kết Champions League năm 2006, nhưng từng nâng chiếc cúp tai voi.

"So về màn trình diễn và sự ổn định, có lẽ chúng tôi đang tiệm cận", Arteta nói ngày 25/11 trong buổi họp báo trước trận đấu ở Emirates. "Nhưng xét về danh hiệu, Arsenal chưa từng vô địch Champions League, còn Bayern có sáu lần. So với Real Madrid, họ ở một vũ trụ khác".

HLV Mikel Arteta trong trận Arsenal gặp Bayern tại Champions League mùa 2023-2024. Ảnh: EPA

Arsenal đang chạy đà hoàn hảo cho cuộc đại chiến với Bayern, khi đè bẹp Tottenham 4-1 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Trận derby Bắc London đó đã diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt, với hàng nghìn CĐV tụ tập sớm bên ngoài sân, pháo hoa và tấm tifo lớn trên khán đài.

Arteta cho rằng đó là một trong những trận có bầu không khí hay nhất mà ông từng trải nghiệm tại sân nhà, và hy vọng nó được duy trì liên tục. HLV người Tây Ban Nha nói: "Năng lượng mà các CĐV tạo ra thật phi thường. Các cầu thủ đều nói về điều đó. Tôi hy vọng người hâm mộ hiểu họ mang lại niềm vui, sự tự tin, năng lượng lớn thế nào. Chúng tôi phải duy trì và còn phải nâng tầm hơn nữa, vì đó là siêu năng lực thật sự của Arsenal".

Giữa bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, Arteta khẳng định đội bóng rất cần nguồn năng lượng tích cực kể trên khi bước vào trận đấu được xem là bài kiểm tra lớn nhất từ đầu mùa. Bayern cũng toàn thắng cả bốn trận đầu Champions League và đang đứng trên Arsenal chỉ nhờ số bàn thắng (14 so với 11).

"Chúng tôi chuẩn bị rất tốt, dù thời gian ngắn. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của trận đấu và muốn giữ vững vị trí mạnh mẽ hiện tại", Arteta nhấn mạnh. "Đây là thử thách mà chúng tôi mong chờ, là cơ hội để biết mình đang ở đâu".

Tấm tifo của Arsenal Phản ứng của Bukayo Saka khi thấy tấm tifo trên khán đài.

Arteta xác nhận hai tiền đạo Viktor Gyokeres, Kai Havertz sẽ tiếp tục được đánh giá tình trạng chấn thương và nhiều khả năng vắng mặt. Phía đối diện, Harry Kane - tiền đạo đã ghi 25 bàn trên mọi đấu trường từ đầu mùa cho Bayern - đang sung sức, hứa hẹn là thách thức cho hàng thủ Arsenal.

Hậu vệ Jurrien Timber đánh giá: "Kane là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, với vô số phẩm chất. Ngăn anh ấy ghi bàn sẽ là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ năng lực".

Tương lai của Kane - tiền đạo còn hợp đồng với Bayern đến hè 2027 - được chú ý thời gian qua. Barca xem đây là mục tiêu hàng đầu cho vị trí trung phong, thay thế Robert Lewandowski đã 37 tuổi. Nhưng tiền đạo người Anh khẳng định đang hạnh phúc tại Bayern, dù chưa bàn chuyện hợp đồng mới. "Tôi thấy thoải mái, không vội vàng", anh nói. "Đến Bayern là một trong những điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp tôi".

Hồng Duy (theo The Guardian)