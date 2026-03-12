Arteta: 'Arsenal trả giá vì thiếu sẵn sàng ở tình huống cố định'

ĐứcHLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal thiếu tập trung trong tình huống cố định dẫn tới việc bị thủng lưới trong trận hòa Leverkusen 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trên sân BayArena tối 11/3, Arsenal trải qua trận đấu dưới sức, khi chỉ tạo được một cơ hội ngon ăn - cú đá dội xà của Gabriel Martinelli - trong hiệp một. Chỉ 50 giây sau giờ nghỉ, họ để Leverkusen mở tỷ số với cú đánh đầu của Robert Andrich từ pha đá phạt góc. Phải tới phút 89, từ pha thổi phạt đền gây tranh cãi, tiền đạo vào thay người Kai Havertz mới ghi bàn giúp Arsenal hòa 1-1.

Sau trận, Arteta cho biết Arsenal đã trao đổi trong giờ nghỉ giữa hiệp để cải thiện lối chơi và tạo nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, đội lại thiếu tập trung khi bắt đầu hiệp hai và nhận bàn thua từ pha cố định. "Khi bạn trao lợi thế và sự tự tin cho đối thủ ở đẳng cấp này, họ sẽ tận dụng ngay", ông nói.

HLV Mikel Arteta nhắc nhở các cầu thủ Arsenal trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân BayArena, Leverkusen, Nordrhein-Westfalen, Đức ngày 11/3/2026. Ảnh: ANP

HLV người Tây Ban Nha cũng thừa nhận Arsenal đã thiếu tập trung trong tình huống phạt góc dẫn tới bàn thua của Leverkusen, dù ban huấn luyện đã cảnh báo từ trước. "Chúng tôi đã cho các cầu thủ xem ba tình huống tương tự của họ ở trận cuối tuần trước, nhưng vẫn không sẵn sàng và bị khai thác", nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết.

Đây có thể xem là màn trình diễn tệ nhất của Arsenal tại Champions League từ đầu mùa, sau khi toàn thắng ở vòng bảng. Arteta xem trận hòa Leverkusen là lời nhắc về mức độ khắc nghiệt của Champions League, đặc biệt khi phải thi đấu trên sân khách. "Ở giải đấu này, đánh bại bất kỳ đối thủ nào cũng rất khó, nhất là khi thi đấu xa nhà. Điều đó cho thấy việc chúng tôi từng thắng 8 trận liên tiếp là thành tích đáng nể", HLV 43 tuổi nói.

Trên đất Đức, cả bốn ngôi sao tấn công Bukayo Saka, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres đều gây thất vọng, khiến Arsenal chỉ tạo thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 1,65.

Chỉ khi Madueke và Havertz vào sân, Arsenal mới bắt đầu tìm thấy khoảng trống ở một phần ba cuối sân. Chính hai cầu thủ dự bị này đã trực tiếp mang về bàn gỡ hòa quý giá. Madueke đột phá trong vòng cấm, bị Malik Tillman phạm lỗi, mang về quả phạt đền để Havertz lập công.

Arteta nhắc tới sự vắng mặt của đội trưởng Martin Odegaard, cho rằng tiền vệ người Na Uy có những phẩm chất riêng, nhưng nhấn mạnh Arsenal vẫn sở hữu nhiều cầu thủ tài năng và cần cải thiện hiệu quả trong các pha tấn công. Ông thừa nhận Arsenal xử lý chưa tốt ở những pha bóng cuối cùng quanh vòng cấm, thường xuyên mất bóng và tạo điều kiện cho Leverkusen phản công. Đồng thời, ông đánh giá cao phản ứng của các học trò trong khoảng 25-30 phút cuối, liên tục gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ.

Arteta dành lời khen cho Madueke, cho rằng khả năng đi bóng táo bạo và tạo đột biến là điểm mạnh lớn của tiền đạo cánh người Anh. HLV 43 tuổi cũng ca ngợi sự điềm tĩnh của Havertz. "Cậu ấy sút phạt đền rất bình tĩnh. Bóng đá đôi khi mang đến những câu chuyện đặc biệt. Việc Havertz trở lại Leverkusen, nơi cậu ấy từng nhiều năm gắn bó, và ghi bàn quan trọng như vậy là khoảnh khắc đáng nhớ", ông bày tỏ.

Hướng tới trận lượt về tại London ngày 17/3, Arteta khẳng định Arsenal sẽ phân tích kỹ những điểm cần cải thiện, đặc biệt là việc thực hiện tốt hơn những chi tiết đơn giản, và tự tin vào việc giành vé vào tứ kết.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)