Arteta: 'Arsenal thuộc nhóm hàng đầu châu Âu'

ĐứcHLV Mikel Arteta cho rằng Arsenal đã khẳng định vị thế ở nhóm hàng đầu châu Âu, nhưng vẫn cần tiếp tục chứng minh năng lực trên sân cỏ.

Arsenal toàn thắng 8 trận vòng bảng mùa này - kỷ lục trong lịch sử CLB, và có lần thứ ba liên tiếp vào vòng 1/8 Champions League. Hai mùa gần nhất, "Pháo thủ" lần lượt vào tứ kết rồi bán kết.

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal ngày 10/3. Ảnh: Arsenal FC

Arteta kỳ vọng kinh nghiệm tích lũy trong quãng thời gian đó sẽ giúp các học trò tiến thêm một bước, hướng tới mục tiêu vào chung kết và xa hơn là lần đầu vô địch Champions League.

"Tôi tin Arsenal thuộc thuộc nhóm hàng đầu châu Âu, nhưng bóng đá luôn đòi hỏi bạn phải chứng minh điều đó trên sân, ngay trong trận đấu tiếp theo", ông nói hôm 10/3 trong buổi họp báo trước trận gặp Leverkusen ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. "Champions League được quyết định bởi từng khoảnh khắc. Bạn phải chơi tốt hơn đối thủ vào đúng ngày thi đấu".

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đội hình Arsenal hiện giàu kinh nghiệm hơn so với thời điểm ông mới tiếp quản đội bóng, khi nhiều cầu thủ chưa từng thi đấu ở Champions League. "Kinh nghiệm là điều cần thiết ở bất kỳ giải đấu nào. Bây giờ các cầu thủ hiểu rõ hơn về sân chơi này, nhưng điều quan trọng là phải thể hiện bằng màn trình diễn thực tế", ông nói.

Arteta cũng nhấn mạnh giai đoạn knock-out không cho phép sai lầm. "Bạn bước vào phần hai của mùa giải và biết rõ điều gì đang chờ đợi. Đây là những trận đấu kiểu 'được ăn cả, ngã về không'. Ngày mai chúng tôi sẽ đối mặt một thử thách rất khó trước một đội bóng mạnh", ông cho biết.

Mùa giải còn khoảng hai tháng, và Arsenal vẫn có cơ hội tranh 4 danh hiệu. Họ đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào vòng 1/8 Champions League (gặp Leverkusen), chung kết Cup Liên đoàn (Man City) ngày 22/3 và tứ kết Cup FA (Southampton) ngày 4/4.

Arteta kêu gọi toàn đội tập trung từng trận một. "Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là từng trận một, cố gắng chơi tốt hơn đối thủ và chiến thắng", ông nói. "Trong ba trận tới, chúng tôi sẽ thi đấu ở ba đấu trường khác nhau, gặp những đối thủ hoàn toàn khác. Đội phải thích nghi rất nhanh với yêu cầu của từng trận".

Về lực lượng, Arteta xác nhận William Saliba, Gabriel Magalhaes, Declan Rice, Martín Zubimendi sẵn sàng ra sân, Leandro Trossard, Riccardo Calafiori bỏ ngỏ khả năng thi đấu sau khi rời sân sớm trận thắng Mansfield Town 2-1 ở vòng năm Cup FA cuối tuần qua, còn đội trưởng Martin Odegaard chắc chắn vắng mặt.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)