Arteta: 'Arsenal là đội bóng hấp dẫn nhất châu Âu'

Đáp trả nhận định của Paul Scholes gần đây rằng Arsenal sẽ là nhà vô địch Ngoại hạng Anh tẻ nhạt nhất lịch sử, HLV Mikel Arteta quả quyết đội của ông đang được xem là "hấp dẫn nhất châu Âu".

Theo Scholes, sự thiếu hiệu quả của bộ tứ tấn công mùa này và việc quá phụ thuộc vào các tình huống bóng chết là bằng chứng cho sự tẻ nhạt của Arsenal. Viktor Gyokeres dẫn đầu danh sách ghi bàn của "Pháo Thủ" tại giải Ngoại hạng Anh với 6 pha lập công, trong khi Arsenal đã ghi tới 17 bàn từ bóng chết, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ít nhất ba bàn.

Nhận định này được truyền thông đưa ra để đặt câu hỏi với Arteta tại họp báo trước trận bán kết lượt về Cup Liên đoàn Anh với Chelsea trên sân Emirates. Và HLV Arsenal lập tức bác bỏ. "Tôi thì nghe điều ngược lại hoàn toàn đấy chứ", ông cho hay. "Khắp châu Âu, người ta bảo chúng tôi là đội bóng hấp dẫn nhất. Chúng tôi ghi bàn nhiều nhất, giữ sạch lưới nhiều nhất, và nhiều cái nhất khác nữa. Có lẽ tôi có nguồn tin khác chăng?".

HLV Arteta trên sân tập Cobham, London ngày 2/2. Ảnh: arsenal.com

Khi được hỏi về khác biệt lớn trong cách nhìn nhận giữa giới chuyên môn tại Anh và quốc tế, Arteta hóm hỉnh: "Tôi không biết 'những người đó' là ai. Các anh cứ cho tôi xin tên tuổi, địa chỉ, email cụ thể đi, biết đâu tôi có thể nói chuyện với họ. Tôi có thể đưa cho các anh cả một cuốn sách dày cộp tập hợp những người có ý kiến ngược lại đấy".

Arsenal hiện có chuỗi 9 trận bất bại trước Chelsea, gần nhất là chiến thắng 3-2 ở lượt đi Cup Liên đoàn. Lần gần nhất họ đoạt Cup Liên đoàn là từ 1993 dưới thời George Graham. Arteta muốn chấm dứt cơn khát này, dù Cup Liên đoàn được xem là kém danh giá nhất trong cả bốn danh hiệu mà Arsenal đang còn cơ hội vô địch.

"Tôi nghĩ Cup Liên đoàn đã thay đổi nhiều qua các năm và cách các đội tiếp cận đấu trường này cũng đã khác", HLV 43 tuổi chia sẻ. "Chúng tôi đang thực sự tập trung cho trận đấu ngày mai cũng như mặt trận này. Đúng là đôi khi bạn vẫn phải đưa ra thứ tự ưu tiên tùy vào tình hình lực lượng hoặc hoàn cảnh cụ thể. Có những năm chúng tôi thực sự chật vật về lực lượng và buộc phải cân nhắc nhân sự ra sân, nhưng giờ tình thế khác rồi".

Tiếp Chelsea hôm nay là trận sân nhà đầu tiên của Arsenal kể từ khi thua Man Utd ở Ngoại hạng Anh hôm 25/1. Nhưng Arteta không lo ngại về tâm lý của các CĐV nếu các học trò của ông khởi đầu chậm chạp.

"Tôi tin người hâm mộ sẽ sát cánh cùng đội bóng như từ đầu mùa giải này. Đây là cơ hội để tất cả cùng tiến về Wembley cho trận chung kết. Điều quan trọng nhất là kết nối đội bóng, cầu thủ và người hâm mộ để cùng tận hưởng khoảnh khắc đó. Giành danh hiệu là một chu kỳ mà bạn muốn lặp lại liên tục. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực vì điều đó. Với một số cầu thủ, đây có thể sẽ là lần đầu tiên của họ, nhưng tôi tin toàn đội hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình", ông nhấn mạnh.

Hà Phương tổng hợp