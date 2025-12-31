Arteta: 'Arsenal hạ Aston Villa nhờ sự lạnh lùng'

AnhTheo HLV Mikel Arteta, hiệu quả trong hiệp hai và niềm tin vào tập thể là chìa khóa giúp Arsenal đè bẹp Aston Villa 4-1 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh.

"Tôi thực sự rất hạnh phúc", Arteta nói sau trận thắng tại Emirates tối 30/12. "Đây là kiểu chiến thắng khiến bạn thỏa mãn vì hiểu rõ mức độ khó khăn của nó. Chúng tôi có rất ít thời gian chuẩn bị, lại phải đối đầu một đội bóng toàn thắng 11 trận liên tiếp. Đánh bại họ theo cách này là điều không hề dễ dàng".

Cách đây 20 ngày, Arsenal nhận thất bại 1-2 đau đớn trước Aston Villa, với bàn ấn định được thực hiện ở phút bù thứ năm. Nhưng hôm qua, họ đã đòi nợ thành công, khép lại năm 2025 bằng chiến thắng đậm trước đối thủ đang đứng thứ ba. Các bàn của chủ nhà được ghi do công Gabriel Magalhaes, Martin Zubimendi, Leandro Trossard và Gabriel Jesus trong hiệp hai.

Mikel Arteta (trái) ôm Martin Zubimendi sau trận Arsenal thắng Aston Villa 4-1 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 30/12/2025. Ảnh: Reuters

Arteta thừa nhận Arsenal gặp nhiều khó khăn trong hiệp một nhưng thể hiện bản lĩnh để vượt qua những thời điểm khó khăn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặc biệt khen ngợi tinh thần và sự quyết tâm, khi các học trò liên tục dồn ép đội khách ở hiệp hai.

"10 phút đầu, chúng tôi gặp vấn đề, đến chậm trong các tình huống và để họ khai thác khoảng trống rất nguy hiểm", ông cho biết. "Sang hiệp hai, mọi thứ vận hành trơn tru hơn, thời điểm di chuyển hợp lý hơn, các pha tranh chấp tay đôi được thực hiện xuất sắc. Sự áp đảo, khát khao ghi thêm bàn thắng và tinh thần của toàn đội thật đáng kinh ngạc. Có những thời điểm khó khăn, nhưng chúng tôi vượt qua rất tốt và tận dụng triệt để cơ hội trong hiệp hai. Đó là lúc chất lượng của đội bóng được thể hiện rõ ràng".

Nhìn lại tháng cuối cùng của năm, Arteta cho rằng Arsenal đã học được cách chiến thắng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, bất chấp lịch thi đấu dày đặc và vắng nhiều trụ cột vì chấn thương. "Muốn đua vô địch, bạn phải thắng trong những bối cảnh khác nhau", HLV 43 tuổi nói. "Có những trận chúng tôi chơi rất hay nhưng chỉ thắng sát nút. Hôm nay, có thể cách biệt theo diễn biến ban đầu không lớn, nhưng chúng tôi đã biến nó thành chiến thắng đậm nhờ sự lạnh lùng và hiệu quả trong vòng cấm".

Trận thắng Aston Villa còn mang nhiều ý nghĩa cá nhân với hai cầu thủ Brazil vừa trở lại sau chấn thương. Gabriel Magalhaes đánh dấu lần đầu đá chính sau hơn một tháng bằng bàn mở tỷ số từ tình huống phạt góc, trước khi Gabriel Jesus nâng tỷ số lên 4-0 bằng cú cứa lòng từ ngoài cấm địa - pha lập công đầu tiên sau gần 11 tháng nghỉ thi đấu.

Gabriel Magalhaes mừng bàn mở tỷ số cho Arsenal. Ảnh: Reuters

Arteta dành nhiều lời khen cho trung vệ Gabriel, người được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận: "Cậu ấy nghỉ sáu tuần, điều rất khó chấp nhận ở đẳng cấp này. Phải đối đầu một trong những tiền đạo hay nhất giải, lại ghi bàn, đó là minh chứng cho sự chuẩn bị và tinh thần tuyệt vời".

Về Jesus, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết: "Cậu ấy làm việc không biết mệt mỏi, luôn khao khát nhiều hơn. Trạng thái tinh thần của Jesus đang rất cao và cậu ấy cần bàn thắng này. Tôi thực sự vui cho cậu ấy".

Trên khán đài, bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ góp phần tiếp thêm động lực cho Arsenal. Arteta gửi lời cảm ơn tới các CĐV trước khi bước sang năm mới 2026 với nhiều kỳ vọng. "Họ luôn sát cánh cùng chúng tôi trong những thời điểm khó khăn, luôn thúc đẩy đội bóng tiến lên. Hy vọng chúng tôi sẽ mang lại thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc nữa trong phần còn lại của mùa giải", ông bày tỏ.

Ngày 3/1, Arsenal làm khách của Bournemouth ở vòng 20 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)