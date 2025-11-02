Arteta: 'Arsenal có thể thắng Burnley 6-0 từ hiệp một'

AnhHLV Mikel Arteta tiếc nuối khi Arsenal phung phí cơ hội trong hiệp một trận thắng chủ nhà Burnley 2-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh.

45 phút đầu tại Turf Moor hôm 1/11, Arsenal kiểm soát bóng 61%, dứt điểm 8 lần với 4 cơ hội ngon ăn (big chance). Đội khách ghi hai bàn từ những cú đánh đầu của Viktor Gyokeres, Declan Rice, nhưng cũng phung phí, đặc biệt với hai pha dứt điểm bị cản phá của Bukayo Saka.

"Arsenal khởi đầu trận đấu rất tốt. Đây là một trong những hiệp đấu hay nhất mà chúng tôi từng chơi", Arteta nói sau trận. "Arsenal ghi hai bàn, tạo thêm vài cơ hội rõ ràng và không cho đối thủ cơ hội nào. Tôi thực sự hài lòng, bởi rất khó giành điểm trên sân Burnley. Nhưng chúng tôi chơi áp đảo, tự tin và lẽ ra đã có thể ghi ba hay bốn bàn nữa".

HLV Mikel Arteta (áo khoác đen) vào sân chúc mừng các cầu thủ Arsenal sau trận thắng Burnley 2-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh trên sân Turf Moor, Lancashire, Anh ngày 1/11/2025. Ảnh: PA

Dù thay vài trụ cột và giảm nhịp sau giờ nghỉ, Arsenal vẫn phòng ngự chắc chắn. Burnley lần đầu tiên dứt điểm ở phút 73 và tạo cơ hội nguy hiểm nhất với cú đá phạt dội cột của Marcus Edwards ở phút bù giờ.

"Đó là nền tảng. Dù hiệp hai chúng tôi đánh mất đôi chút sự sắc sảo khi cầm bóng, nhưng phòng ngự vẫn tuyệt vời", Arteta nhận xét. "Chúng tôi phải giữ năng lượng, sự tự tin và dũng cảm đó. Lịch đấu đang dày đặc, nhưng toàn đội đang ở trạng thái tốt".

Vết gợn trong chiến thắng của Arsenal là việc hai tân binh Viktor Gyokeres và Martin Zubimendi chấn thương. "Gyokeres có một trong những màn trình diễn hay nhất kể từ khi gia nhập đội. Nhưng cậu ấy cảm thấy hơi căng cơ nên chúng tôi phải thay ra. Zubimendi cũng xin rời sân, cần chờ kiểm tra thêm", Arteta tiết lộ.

Declan Rice cũng hài lòng với phong độ hiện tại và tự hào về tinh thần tập thể của Arsenal. Theo tiền vệ người Anh, Arsenal tấn công áp đảo ở hiệp một và thể hiện bộ mặt khác ở hiệp hai - sự kiên cường và kỷ luật phòng ngự. Anh nói: "Chúng tôi có sự gắn kết và tinh thần chiến đấu tuyệt vời, không muốn để thủng lưới. Chính điều đó đang giúp chúng tôi chiến thắng, bên cạnh sức mạnh tấn công".

Tiền vệ 26 tuổi cũng đánh giá bàn ấn định tỷ số của mình rất đặc biệt, xuất phát từ pha phản công mẫu mực. "Chúng tôi phòng ngự trước một quả ném biên của đối thủ", Rice cho biết. "Gabriel đánh đầu giải nguy, Gyokeres mở bóng rồi Leandro Trossard tạt hoàn hảo. Tôi chỉ việc băng vào đánh đầu như một trung phong thực thụ. Một bàn thắng của cả tập thể".

Kết quả tại Turf Moor giúp Arsenal nâng chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên 9 trận, đồng thời giữ sạch lưới 7 trận gần nhất. "Pháo thủ" tiếp tục làm khách hai trận tới, lần lượt gặp Slavia Praha ở lượt bốn Champions League ngày 4/11 và Sunderland ở vòng 11 Ngoại hạng Anh ngày 8/11.

Hồng Duy