Arsenal vào chung kết Cup Liên đoàn

AnhKai Havertz ghi bàn giúp Arsenal thắng Chelsea 1-0 ở lượt về bán kết, qua đó vào chung kết Cup Liên đoàn với tổng tỷ số 4-2.

Trận derby London tối 3/2 diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt tại Emirates. Với tính chất căng thẳng của trận bán kết, hai đội nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự an toàn và gần như không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm nào trong suốt 90 phút chính thức.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút bù giờ thứ bảy, từ một pha phản công sắc bén bên cánh phải. Leandro Trossard chọc khe dọc biên cho Declan Rice băng xuống, trước khi tiền vệ người Anh căng ngang vào trung lộ để Kai Havertz đối mặt. Tiền đạo người Đức vượt qua thủ thành Robert Sanchez rồi dứt điểm bằng chân phải vào lưới trống, chấm dứt mọi hy vọng của đội bóng cũ Chelsea.

Kai Havertz vượt qua Robert Sanchez rồi sút vào lưới trống, trong trận Arsenal thắng Chelsea 1-0 ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn trên sân Emirates, London, Anh ngày 3/2/2026. Ảnh: Reuters

Kết quả 1-0 giúp Arsenal nối dài mạch bất bại trước Chelsea trên mọi đấu trường lên 10 trận, gồm 7 chiến thắng và 3 trận hòa. Quan trọng hơn, "Pháo thủ" lần đầu tiên giành quyền vào chung kết Cup Liên đoàn kể từ mùa giải 2017-2018, khi họ thất bại 0-3 trước Man City.

Arsenal sẽ chạm trán Man City hoặc Newcastle ở chung kết diễn ra trên sân Wembley ngày 22/3, với mục tiêu hướng tới danh hiệu Cup Liên đoàn thứ ba trong lịch sử CLB, sau các mùa giải 1986-1987 và 1992-1993.

Đây cũng là lần đầu tiên "Pháo thủ" góp mặt trong trận chung kết một giải đấu kể từ Cup FA 2020. Khi đó, đại diện Bắc London đánh bại chính Chelsea với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Pierre-Emerick Aubameyang, qua đó giành danh hiệu đầu tiên dưới triều đại HLV Mikel Arteta.

Hồng Duy