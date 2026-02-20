Những vấn đề với Arteta sau trận hòa Wolves

Tư duy phòng ngự đang kìm hãm Arsenal? Tại Molineux, Arsenal lại đánh mất thế trận dù dẫn bàn. Kịch bản quen thuộc lặp lại: thay vì gia tăng sức ép để kết liễu đối thủ, "Pháo thủ" lùi sâu bảo toàn tỷ số và phải trả giá.

Trong 5 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Arsenal đã đánh rơi 7 điểm từ thế dẫn trước. Từ đầu năm, chỉ Crystal Palace và West Ham mất nhiều điểm hơn trong tình thế tương tự. Vì thế, vấn đề không còn là sự cố nhất thời, mà mang tính hệ thống.

Arteta xây dựng được hàng thủ thuộc nhóm chắc chắn nhất giải. Nhưng Arsenal ngày càng có xu hướng ưu tiên an toàn khi vượt lên, thay vì tiếp tục pressing và tìm bàn gia tăng cách biệt. Hệ quả là họ tự đẩy bản thân vào thế chống đỡ áp lực.

Từ đầu năm, Arsenal thủng lưới 8 bàn dù tổng chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGa) mà họ phải đối mặt chỉ là 4,93. Riêng Wolves ghi hai bàn từ mức xG vỏn vẹn 0,29. Yếu tố may rủi có thể tồn tại, nhưng cách tiếp cận thận trọng quá mức rõ ràng khiến Arsenal dễ tổn thương.

Muốn tránh lặp lại kịch bản hụt bước như những mùa trước, Arteta có lẽ cần tái cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, thay vì nghiêng quá nhiều về sự an toàn.