Arsenal nguy cơ mất Dowman vì kỳ thi trung học

AnhViệc học và thi có thể buộc tài năng 16 tuổi Max Dowman phải rời xa Arsenal trong giai đoạn đua nước rút Ngoại hạng Anh.

Dowman vừa trở thành người hùng của Arsenal. Tiền vệ sinh năm 2009 vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Everton ở vòng 30 Ngoại hạng Anh hôm 14/3. Anh phát động tấn công dẫn đến bàn mở tỷ số ở phút 89, rồi tự đi bóng ấn định chiến thắng 2-0 sau đó 8 phút. Tuyệt phẩm vào lưới Everton giúp Dowman lập kỷ lục cầu thủ ghi bàn trẻ nhất Ngoại hạng Anh khi mới 16 tuổi 73 ngày. Cột mốc trước đó, ở 16 tuổi 271 ngày, do James Vaughan lập vào năm 2005.

Arsenal còn bảy trận Ngoại hạng Anh, gồm cả bốn trận diễn ra vào tháng 5, bên cạnh cơ hội tranh Cup FA, Cup Liên đoàn và Champions League. Tuy nhiên, trước mắt Dowman là kỳ thi GCSE lấy chứng chỉ giáo dục trung học tại Anh dành cho học sinh đủ 16 tuổi, quyết định khả năng học lên cao hơn và định hướng nghề nghiệp. Kỳ thi thường diễn ra vào tháng 5 và 6. Nếu tập trung vào việc học và thi, thần đồng của Arsenal có thể phải nghỉ hầu hết các trận quan trọng sắp tới.

Dowman ăn mừng trong trận Arsenal thắng Everton ở Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh hôm 14/3. Ảnh: Reuters

"Dowman có thể trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh khi còn đang học trung học", Wayne Rooney, cựu danh thủ của Man Utd, dự báo trên Youtube hôm 16/3. "Nhưng nếu việc học là ưu tiên hàng đầu, cậu ấy sẽ không được chơi nhiều trong vài tuần tới. Cậu ấy sẽ phải vượt qua kỳ thi GCSE. Tôi chắc chắn bên cạnh bóng đá, việc học hành cũng rất quan trọng với cậu ấy và gia đình. Cậu ấy sẽ không được chơi nhiều như mong muốn, nhưng còn nhiều năm phía trước".

Dowman mới chỉ chơi 7 trận trên mọi đấu trường cho Arsenal. Ngày 4/11/2025, khi mới 15 tuổi 308 ngày, thần đồng người Anh đã lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất chơi tại Champions League.

Theo Rooney - cũng từng nổi danh từ khi còn rất trẻ, Dowman toát lên khí chất, sự tự tin, khả năng giữ bóng, thu hút hậu vệ đối phương và đột phá. Cựu danh thủ của Man Utd cũng khuyên Arsenal không nên quá thận trọng trong việc phát triển tài năng này.

"HLV Mikel Arteta và một số cầu thủ kỳ cựu tại Arsenal sẽ không để cậu ấy tự mãn. Nhưng theo tôi, hãy để cậu ấy tận hưởng và thể hiện bản thân. Chúng ta đang có một cầu thủ mới 16 tuổi và có rất nhiều tiềm năng. Hy vọng cậu ấy có thể phát huy hết tiềm năng đó", Rooney nói.

Nhiều chuyên gia khác cũng dành lời khen cho Dowman. John Terry, cựu đội trưởng Chelsea và tuyển Anh, so sánh thần đồng của Arsenal với Lionel Messi, siêu sao nổi tiếng về khả năng đi bóng và từng giành tám Quả Bóng Vàng.

Thanh Quý (theo Youtube)