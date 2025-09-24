Arsenal mất Madueke dài hạn

AnhTiền vệ chạy cánh Noni Madueke nghỉ hai tháng vì chấn thương đầu gối, trở thành ca chấn thương thứ 12 trên hàng công Arsenal trong năm 2025.

Trong trận Arsenal hòa Man City 1-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh, Madueke đá chính, chơi nổi bật nhưng phải rời sân sau giờ nghỉ vì chấn thương. Tiền vệ 23 tuổi gặp vấn đề đầu gối và phải nghỉ khoảng hai tháng. Dự kiến, anh lỡ 11 trận tới của Arsenal và chỉ có thể trở lại từ trận gặp Bayern ở Champions League ngày 26/11.

Trong buổi họp báo trước trận gặp CLB hạng Ba Port Vale ở vòng ba Cup Liên đoàn, HLV Mikel Arteta xác nhận Madueke sẽ phải nghỉ vài tuần. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiết lộ học trò bị đau từ đầu trận gặp Man City, cố gắng thi đấu tiếp rồi rời sân ở giờ nghỉ. "Cậu ấy đang có phong độ tốt, là mũi nhọn tạo đột biến và đang mang lại sự ổn định cho lối chơi, vì thế sự vắng mặt này là mất mát lớn", Arteta thừa nhận.

Noni Madueke (áo đỏ) đi bóng trong trận Arsenal hòa Man City 1-1 ở vòng năm Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/9/2025. Ảnh: Arsenal FC

Kể từ đầu năm 2025, Arsenal phải hứng chịu tới 12 ca chấn thương ở hàng công - con số bằng tổng số bàn thắng mà các tiền đạo của họ ghi được trong cùng khoảng thời gian.

Bukayo Saka từng hai lần rách gân kheo, Gabriel Jesus chỉ thi đấu được khoảng hai tuần vì chấn thương đầu gối, Kai Havertz dính hai chấn thương nặng khiến anh mới chơi chưa đầy 45 phút ở Ngoại hạng Anh trong nửa năm qua. Gabriel Martinelli cũng từng nghỉ một tháng vào giai đoạn đầu năm, còn đội trưởng Martin Odegaard hai lần phải rời sân vì chấn thương vai.

Lần gần nhất HLV Mikel Arteta có lực lượng hàng công đầy đủ trong trận thắng Crystal Palace 5-1 ở Ngoại hạng Anh hồi tháng 12/2024. Trận này, "Pháo thủ" xuất phát với 5 cầu thủ tấn công là Saka, Jesus, Martinelli, Odegaard và Havertz.

Ca chấn thương mới nhất của Madueke là cú giáng mạnh vào kế hoạch nhân sự của Arteta, khi Champions League đã khởi tranh, còn Ngoại hạng Anh ngày càng khốc liệt. Havertz và Jesus là hai ngôi sao hàng công cũng đang phải nghỉ dài hạn.

Nhìn lại hàng loạt ca chấn thương thời gian, Arteta khẳng định phần lớn chỉ là thiếu may mắn. Ông cho biết: "Trường hợp của Madueke hay Havertz đều không may. Với Odegaard, cậu ấy chấn thương vai hai lần trong cùng một pha bóng ngã, điều rất hiếm gặp. Còn Saka thì liên quan đến cơ, chúng tôi đã phải phân tích kỹ để rút kinh nghiệm. Arsenal luôn cố gắng giữ rủi ro ở mức thấp nhất".

Hè 2025, Arsenal tuyển mộ Madueke từ Chelsea với tổng phí 69 triệu USD - thương vụ bị người hâm mộ CLB phản đối dữ dội. Nhưng tiền vệ người Anh hòa nhập nhanh chóng để dập tắt những hoài nghi. Madueke đã đá chính 4 trong 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh, thi đấu linh hoạt ở cả hai cánh. Cầu thủ 23 tuổi cũng được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội tại tuyển Anh, nơi anh ghi bàn đầu tiên trong trận thắng Serbia 5-0 ở vòng loại World Cup 2026 tháng trước.

Hồng Duy (theo ESPN, Sky Sports)