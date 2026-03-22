Arsenal - Man City: Saka, Haaland đá chính

Arteta - từ cánh tay phải đến đối trọng của Guardiola
Sau khi rời Man City, Mikel Arteta mang theo triết lý của Pep Guardiola tới Arsenal rồi phát triển theo hướng riêng, biến đội bóng London trở thành tập thể được đánh giá "khó đối phó hơn cả Man City".
Arsenal - Man City: Cuộc chuyển giao ở chung kết Cup Liên đoàn Anh
Cuộc hội ngộ giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta ở chung kết Cup Liên đoàn Anh hôm nay vượt xa tầm vóc của một danh hiệu đơn thuần, bởi một chiến thắng cho Arsenal có thể mở ra cuộc chuyển giao quyền lực nơi bóng đá Anh.
Gabriel Jesus: 'Arsenal đã có gì đâu mà sợ mất'
Trò chuyện trên podcast Athletic FC trước thềm chung kết Cup Liên đoàn Anh, tiền đạo Gabriel Jesus nói về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, bản lĩnh sau ba lần về nhì liên tiếp và vũ khí bóng chết của Arsenal.
Giải mã tâm lý bài xích Arsenal
Trong bài viết góc nhìn cho báo Anh Telegraph, cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng sự pha trộn giữa tính cục bộ, đạo đức giả và yếu tố thời điểm là nguồn cơn dẫn đến sự thù ghét nhắm vào Arsenal hiện nay.
Merson: 'Cup Liên đoàn có thể định đoạt mục tiêu ăn bốn của Arsenal'
AnhCựu tiền vệ Paul Merson nhận định trận chung kết Cup Liên đoàn không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, mà còn có thể giúp Arsenal tin vào khả năng đoạt cả bốn danh hiệu mùa này và ảnh hưởng tới tương lai của HLV Pep Guardiola tại Man City.
Guardiola: 'Thế giới có nhiều điều đáng bàn hơn là lối chơi của Arsenal'
AnhHLV Pep Guardiola mượn tình hình thế giới để khẳng định không bận tâm về nghệ thuật hắc ám của Arsenal, trước chung kết Cup Liên đoàn Anh.