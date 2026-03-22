Arsenal - Man City: Saka, Haaland đá chính

AnhLần đầu tiên trong lịch sử Cup Liên đoàn, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh. Bóng lăn lúc 23h30.

AnhHLV Pep Guardiola mượn tình hình thế giới để khẳng định không bận tâm về nghệ thuật hắc ám của Arsenal, trước chung kết Cup Liên đoàn Anh.

AnhCựu tiền vệ Paul Merson nhận định trận chung kết Cup Liên đoàn không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, mà còn có thể giúp Arsenal tin vào khả năng đoạt cả bốn danh hiệu mùa này và ảnh hưởng tới tương lai của HLV Pep Guardiola tại Man City.

Trong bài viết góc nhìn cho báo Anh Telegraph, cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng sự pha trộn giữa tính cục bộ, đạo đức giả và yếu tố thời điểm là nguồn cơn dẫn đến sự thù ghét nhắm vào Arsenal hiện nay.

Trò chuyện trên podcast Athletic FC trước thềm chung kết Cup Liên đoàn Anh, tiền đạo Gabriel Jesus nói về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, bản lĩnh sau ba lần về nhì liên tiếp và vũ khí bóng chết của Arsenal.

Cuộc hội ngộ giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta ở chung kết Cup Liên đoàn Anh hôm nay vượt xa tầm vóc của một danh hiệu đơn thuần, bởi một chiến thắng cho Arsenal có thể mở ra cuộc chuyển giao quyền lực nơi bóng đá Anh.

Sau khi rời Man City, Mikel Arteta mang theo triết lý của Pep Guardiola tới Arsenal rồi phát triển theo hướng riêng, biến đội bóng London trở thành tập thể được đánh giá "khó đối phó hơn cả Man City".

Lần đầu tiên trong lịch sử Cup Liên đoàn, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh, và kết quả trận đấu có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện mùa giải.

Arsenal còn nguyên cơ hội trên cả 4 đấu trường. Ngoài chung kết Cup Liên đoàn, họ đang hơn Man City 9 điểm ở Ngoại hạng Anh, sẽ gặp Sporting ở tứ kết Champions League và Southampton tại tứ kết Cup FA. Man City thì đã bị loại khỏi Champions League nhưng vẫn có thể hướng đến cú ăn ba giải quốc nội.

Trong khi Arsenal đang khao khát chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài ba thập kỷ tại Cup Liên đoàn, Man City của Pep Guardiola đang tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên kể từ chức vô địch Champions League 2022-2023.

Martin Zubimendi (trái) tranh chấp với Jeremy Doku trong trận Arsenal hòa Man City 1-1 ở Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/9/2025. Ảnh: Reuters

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang nằm trong tay Arsenal với khoảng cách 9 điểm (dù đá nhiều hơn 1 trận), nhưng Man City lại là "ông vua" của cup Liên đoàn Anh, khi thắng 8/9 trận chung kết, bao gồm 7 lần liên tiếp kể từ năm 1974. Pep Guardiola cũng có thể trở thành huấn luyện viên đầu tiên 5 lần vô địch giải đấu này.

Mikel Arteta, cựu trợ lý của Man City, đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên của Arsenal giành chiến thắng trong hai trận chung kết cup lớn đầu tiên dẫn dắt đội (không tính Community Shield). Lịch sử cũng ủng hộ chiến lược gia Tây Ban Nha khi ông bất bại trong 8 lần xuất hiện tại Wembley cùng Arsenal trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Phong độ gần đây của Arsenal cũng rất ấn tượng với chuỗi 14 trận bất bại và 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Arsenal thất bại ở chung kết Cup Liên đoàn nhiều nhất (6 lần), gần nhất là trước chính Man City vào năm 2018.

Trước khi vòng 1/8 Champions League diễn ra, Man City cũng nuôi tham vọng "ăn bốn", nhưng thất bại 1-2 trước Real đã khiến họ sớm chia tay đấu trường châu Âu. Mùa giải đầy biến động của Man City vẫn có thể được cứu vãn ở đấu trường quốc nội, với Liverpool đang chờ đợi ở tứ kết FA Cup vào tháng tới. Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola đang có phong độ đáng báo động, khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Vy Anh