Atletico tố Arsenal 'chơi xấu' vì tắm nước lạnh ở Emirates

AnhĐội bóng của HLV Diego Simeone gửi đơn khiếu nại lên UEFA vì phải tắm nước lạnh trong buổi tập trước trận gặp Arsenal ở lượt ba Champions League.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Atletico phẫn nộ khi phát hiện phòng thay đồ của họ tại sân Emirates không có nước nóng sau buổi tập tối 18/10, giờ London. Sự cố xảy ra trong buổi tập quen sân dành cho các đội khách trước mỗi trận Champions League.

Các cầu thủ Atletico trong buổi tập tại sân Emirates ngày 20/10, trước trận gặp Arsenal ở lượt ba Champions League mùa 2025-2026. Ảnh: Reuters

Các quan chức của Atletico đã thông báo cho phía Arsenal vào lúc 18h45, ngay khi buổi tập bắt đầu, về việc không có nước nóng. Các nhân viên sân Emirates khắc phục xong vấn đề vào lúc 19h25, trong khi buổi tập của Atletico kết thúc sớm hơn dự kiến khoảng 15 phút.

Các cầu thủ Atletico quyết định không tắm tại sân mà trở về khách sạn để vệ sinh cá nhân.

Theo báo Anh Sunsport, Arsenal đã lập tức gửi lời xin lỗi tới đại diện La Liga, khẳng định đây chỉ là sự cố kỹ thuật và chưa có tiền lệ. Nhưng Atletico vẫn nộp đơn khiếu nại chính thức lên UEFA để yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

HLV Mikel Arteta trong buổi họp báo trước trận Atletico. Ảnh: Arsenal FC

Bất chấp căng thẳng giữa hai CLB, HLV Mikel Arteta và Diego Simeone vẫn dành sự tôn trọng và ca ngợi đồng nghiệp trong buổi họp báo trước trận.

"Nếu Simeone có thể thành công ở Champions League, đấu trường đỉnh cao nhất châu Âu, thì ông ấy có thể thành công ở bất kỳ nơi nào. Tôi tin kinh nghiệm, bản lĩnh và ý chí của Simeone sẽ giúp ông ấy thành công ở mọi môi trường", Arteta nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng khẳng định, Ngoại hạng Anh đã có nhiều HLV giỏi, nhưng không loại trừ khả năng Simeone sẽ một ngày muốn thử sức. "Tôi không biết ông ấy có muốn sang đây không, nhưng nếu làm vậy, tôi chắc chắn Simeone sẽ tạo dấu ấn", Arteta nói thêm.

Simeone dẫn dắt Atletico trong 14 năm, giành 8 danh hiệu lớn gồm hai chức vô địch La Liga và hai Europa League. Sự gắn bó và bản sắc mà HLV người Argentina tạo ra cho CLB là điều khiến Arteta đặc biệt ngưỡng mộ. Ông nói: "Tôi luôn học hỏi nhiều từ Simeone, nhất là ở niềm đam mê và khả năng truyền năng lượng cho cầu thủ. Ở cùng một đội lâu như vậy mà vẫn giữ được sự khát khao và tầm ảnh hưởng như thế là điều phi thường".

Lần duy nhất Arsenal chạm trán Atletico ở đấu trường châu Âu là bán kết Europa League mùa 2017-2018, cặp đấu khép lại giấc mơ chia tay đẹp của HLV Arsene Wenger. Arsenal bị Atletico cầm chân 1-1 ở lượt đi trên sân Emirates, rồi thua 0-1 ở lượt về. Atletico vào chung kết và thắng nốt Marseille 3-0, với cú đúp của Griezmann.

Hồng Duy (theo Marca, ESPN)