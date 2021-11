'Army of Thieves': Băng cướp lập dị

Nhân viên ngân hàng Sebastian - Matthias Schweighöfer đóng - gia nhập băng cướp có tính cách kỳ lạ với vai trò chuyên gia bẻ khóa.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Sebastian (Matthias Schweighöfer) làm nhân viên ngân hàng ở Potsdam (Đức) nhưng không mặn mà với công việc. Vì đam mê bẻ khóa, anh mở kênh YouTube chia sẻ kiến thức cho cộng đồng mạng. Các video không giúp Sebastian nổi tiếng nhưng khiến siêu trộm trang sức Gwendoline (Nathalie Emmanuel) chú ý. Cô mời anh gia nhập vào băng cướp gồm bốn thành viên, với mục tiêu chinh phục ba trong bốn két sắt do Hans Wagner sáng tạo.

Trailer 'Army of Thieves' Trailer "Army of Thieves". Phim khởi chiếu ngày 29/10, hiện nằm trong danh sách 10 tác phẩm được xem nhiều của Netflix Việt Nam. Video: Youtube Netflix

Tác phẩm đóng vai trò là phần tiền truyện (prequel) của Army of the Dead (2021), nhưng nội dung gần như độc lập. Đặt bối cảnh ở châu Âu, phim tập trung vào hành trình của Sebastian từ lúc chưa phạm tội đến khi có bí danh Ludwig Dieter. Một số cảnh quay ngắn cho thấy sự kết nối của hai phần phim, liên quan đến cuộc tấn công của xác sống ở Las Vegas.

Phim do Matthias Schweighöfer đạo diễn, Shay Hatten viết kịch bản dựa trên câu chuyện anh sáng tạo cùng Zack Snyder. Êkíp trung thành với thể loại phim băng đảng (heist film), pha trộn nhiều yếu tố hành động, hài hước và lãng mạn để thu hút khán giả. Tiếng cười được khai thác từ những tình tiết phi lý như việc cảnh sát đuổi theo nhân vật chạy bằng xe đạp, hay điệp vụ chuyên nghiệp bị hạ gục chỉ bằng một cú đấm.

Các thành viên trong băng cướp được xây dựng như những kẻ lập dị. Luôn tự nhận làm thủ lĩnh, Brag Cage (Stuart Martin) bị bạn bè bắt nạt từ nhỏ, hâm mộ Nicolas Cage nên quyết tâm tập luyện để có cơ bắp của võ sĩ. Nữ hacker Korina (Ruby O. Fee) giỏi vi tính từ khi lên mười, phá vỡ hệ thống an ninh của hãng phim lớn chỉ để giúp em trai xem phim lậu. Tài xế Rolph (Guz Khan) luôn tự tin về bản thân, cho rằng không ai rành động cơ bằng mình.

Nguồn gốc và quá khứ của nhân vật chính Sebastian không được giải thích rõ ràng, nhưng tính cách nhân vật cũng lập dị với nhiều điểm gây chú ý. Anh hâm mộ nhà sản xuất két sắt Hans Wagner đến mức thuộc nằm lòng từng chi tiết, sự kiện cuộc đời ông. Cách thức Sebastian phá khóa thì đơn giản, thiên về may rủi, không đòi hỏi nhiều kỹ năng hay suy luận phức tạp. Nhân vật chủ yếu áp tai vào các két sắt, lắng nghe âm thanh cơ khí bên trong rồi xoay ổ khóa theo cảm nhận. Đặc biệt, khi làm việc Sebastian thường mở nhạc của Richard Wagner để có thể tập trung phá khóa.

Điểm nhấn của phim nằm ở các két sắt của Hans Wagner, mang tên các vở opera kinh điển trong bộ Vòng nhẫn của Richard Wagner. Mỗi két đều gắn với một câu chuyện riêng, bắt nguồn từ thần thoại Bắc Âu. Chẳng hạn, két Valkyrie kể về chuyện hai người con của Odin tình cờ gặp và yêu nhau, hay Siegfried kể về ý nghĩa của nỗi sợ thông qua câu chuyện dũng sĩ diệt rồng.

Không chỉ mang ý nghĩa về nội dung, sản phẩm của Hans Wagner còn phức tạp về hình thức, được xem là bài toán khó dành cho những tay bẻ khóa chuyên nghiệp nhất. Mỗi két sắt gồm nhiều ổ khóa khác nhau, riêng két Siegfried là hệ thống khóa lẫy bảy vòng với hơn một nghìn tỷ mã khóa. Đạo diễn sử dụng kỹ xảo CGI để mô tả quá trình vận hành của các thiết bị bên trong ổ khóa. Bản dựng đầu tiên hoàn toàn không có âm thanh, sau đó nhà soạn nhạc Hans Zimmer lồng ghép tiếng động để tạo cảm giác gay cấn, kích thích người xem.

Matthias Schweighöfer trong vai chuyên gia bẻ khóa Sebastian. Ảnh: IMDb

Lần thứ hai hóa thân Sebastian, nam diễn viên Đức Matthias Schweighöfer tận dụng lối diễn hài hước, xử lý nhiều tình huống mang lại tiếng cười cho phim. Trên ScreenRant, anh cho biết tham khảo nhiều tác phẩm của Pixar khi nghiên cứu vai diễn, học hỏi nhiều kỹ năng từ phim hoạt hình.

Bên cạnh Matthias Schweighöfer, dàn diễn viên đa quốc tịch từ Anh, Pháp, Đức, Scotland đều làm tròn vai, nổi bật là hai diễn viên nữ. Nathalie Emmanuel thể hiện tốt những cảnh hành động lẫn tâm lý, để lại nhiều cảm xúc cho vai Gwendoline Starr. Trong khi đó Ruby O. Fee là nhân tố gây cười, mang lại sự mới mẻ trong vai nữ hacker Korina.

Giới phê bình có nhận xét trái ngược về phim, với 70% tươi trên Rotten Tomatoes và 48/100 điểm trên Metacritic. Cây viết Benjamin Lee của tờ The Guardian chấm phim 3/5 sao, so sánh lối diễn của Schweighöfer với Ryan Reynolds, đánh giá cao phần âm nhạc của Hans Zimmer. Tác giả Noel Murray của tờ Los Angeles Times nhận xét phim thiếu ý tưởng mới, nhưng khen ngợi cách kể chuyện và tài diễn xuất của Schweighöfer. Tờ Independent (UK) chấm phim 2/5 sao, chê phần kịch bản với những vụ trộm quá đơn giản, các nhân vật dễ dàng đi vào khu vực an ninh mà không bị kiểm soát.

Tác phẩm vẫn đi theo lối mòn của dòng phim băng đảng, hạ thấp vai trò của phe cảnh sát để làm nổi bật băng cướp. Thời lượng dài (127 phút) với nhiều cảnh bị thừa, nửa sau không giữ được cao trào như nửa đầu. Vì là phần tiền truyện nên kết phim dễ đoán khi Sebastian tiếp tục gia nhập biệt đội cảm tử ở Las Vegas.

Đảm nhận vai trò đạo diễn, bản thân Schweighöfer không chịu nhiều áp lực hay ảnh hưởng từ Army of the dead. Chính Zack Snyder đứng ra sản xuất và ngỏ lời mời anh làm phim. Tham vọng của Snyder là tạo ra thương hiệu phim riêng bao gồm bộ ba (trilogy) về xác sống, với phần tiếp theo là Planet of the Dead. Ngoài ra, loạt phim hoạt hình Army of the Dead: Lost Vegas cũng đang được phát triển, dự kiến phát hành năm 2022.

Sơn Phước