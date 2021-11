Sắc vóc mỹ nhân Đức trong 'Army of Thieves'

Ruby O. Fee gây chú ý với "Army of Thieves", thuộc thương hiệu "Army of the Dead" của Zack Snyder. Tác phẩm hiện vào top 10 phim thịnh hành nhất của Netflix tuần qua. Người đẹp vào vai Korina Dominguez, một thành viên băng cướp ngân hàng trong phim. Ảnh: Glampool