Armenia cân nhắc xin gia nhập EU

"Armenia đang thảo luận về nhiều cơ hội mới, trong đó mong muốn làm thành viên Liên minh châu Âu (EU) không còn là bí mật", Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan ngày 8/3 trả lời phỏng vấn trên đài TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông bổ sung rằng Armenia đang nỗ lực thắt chặt quan hệ hơn nữa với phương Tây vì cảm thấy căng thẳng ngày một gia tăng với Nga, dù hai nước vốn là đồng minh truyền thống.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Mirzoyan tuyên bố tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya (ADF) rằng Armenia đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông kỳ vọng quan hệ hai nước sẽ sớm được khôi phục, đồng thời tăng cường trao đổi giữa nhân dân hai nước và tái mở cửa biên giới.

"Chúng tôi chân thành mong muốn mở cửa trở lại biên giới với các nước càng sớm càng tốt", ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan ngày 8/3 trả lời phỏng vấn trên đài TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh chụp màn hình

Mối quan hệ giữa Nga và Armenia đã trở nên xấu đi trong thời gian qua. Thủ tướng Nikol Pashinyan nói Nga khiến Armenia thất vọng sau khi không thể ngăn Azerbaijan phát động chiến dịch chớp nhoáng hồi năm ngoái nhằm giành quyền kiểm soát vùng Nagorno-Karabakh tranh chấp, khiến người gốc Armenia sống ở đó phải sơ tán.

Nga phản bác rằng thất bại của Thủ tướng Pashinyan trong việc quản lý các cuộc cạnh tranh phức tạp ở Nam Caucasus là nguyên nhân khiến những nhóm vũ trang dân tộc Armenia ở Karabakh thất thế, đồng thời cảnh báo phương Tây đang cố gắng chia rẽ Yerevan và Moskva.

Armenia trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Nikol Pashinyan, bắt đầu từ năm 2018, đã tìm cách thoát lệ thuộc an ninh vào Nga và mở rộng quan hệ với phương Tây. Những động thái này khiến Moskva không hài lòng và nhiều lần chỉ trích chính quyền Pashinyan có biểu hiện chống Nga.

Vị trí Nga, Armenia và vùng Nagorno-Karabakh. Đồ họa: BBC

Thủ tướng Pashinyan hồi tháng hai tuyên bố đình chỉ hiệp ước an ninh tập thể với Nga, đồng thời bày tỏ Armenia ngày càng không hài lòng với Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu.

Ông cho rằng đất nước cần một chiến lược an ninh quốc gia mới và sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội. Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Armenia rời CSTO sẽ là diễn biến gây hại cho chính nước láng giềng.

Thanh Danh (Theo Reuters, TRT)