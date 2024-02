Armenia bày tỏ thất vọng về Nga

Thủ tướng Pashinyan cho hay Armenia nhiều lần cảm thấy thất vọng vì đồng minh Nga và muốn xích lại gần hơn với phương Tây.

"Chúng ta cần biết rõ chúng ta thực sự có thể duy trì mối quan hệ quân sự - kỹ thuật và quốc phòng với ai", Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày 2/2 nói với Đài phát thanh Công cộng Armenia khi được hỏi về kế hoạch cải cách lực lượng vũ trang của đất nước. "Trước đây, 95-97% quan hệ quốc phòng của chúng ta là với Nga. Bây giờ, điều này không thể vì cả lý do khách quan lẫn chủ quan", ông cho biết, thêm rằng Armenia nên suy nghĩ đến những mối quan hệ an ninh mà họ có thể xây dựng cùng Mỹ, Pháp, Ấn Độ hay Gruzia.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phát biểu tại thủ đô Yerevan tháng 9/2023. Ảnh: AFP

Ông cũng đặt câu hỏi liệu Armenia có nên tiếp tục là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu hay không, đồng thời khẳng định Armenia cần một chiến lược an ninh quốc gia mới và sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội.

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo việc Armenia rời CSTO hoàn toàn không có lợi cho nước này.