Ariana Grande thắng giải quan trọng nhất VMAs 2025

MỹMV dạng phim ngắn "brighter days ahead" của Ariana Grande vượt nhiều đối thủ như "APT.", "Die With A Smile" để đoạt giải Video của năm tại VMAs.

Tối 7/9 (giờ địa phương), sự kiện diễn ra tại nhà thi đấu UBS Arena, New York, dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình - rapper Rapper LL Cool. Năm nay, giải quan trọng nhất thuộc về brighter days ahead - nằm trong album Eternal Sunshine của Ariana Grande, phát hành tháng 3. Tác phẩm lấy cảm hứng từ phim khoa học viễn tưởng lãng mạn Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004).

MV cũng đoạt giải Video dạng dài xuất sắc và Ca khúc pop hay nhất, giúp ca sĩ thắng ba trong bảy đề cử. Hiện cô có tổng cộng 13 tượng Mooman (cúp của VMAs có hình dạng phi hành gia trên mặt trăng).

Ariana Grande thắng tượng Moonman cho giải thưởng "Video của Năm" tại VMAs 2025. Ảnh: MTV

Trên sân khấu nhận giải, giọng ca 32 tuổi nói từ nhỏ đã xem nghệ thuật là "nơi an toàn", cảm ơn fan luôn ủng hộ mọi cố gắng của cô. "Dự án này nói về nỗ lực chữa lành nhiều dạng tổn thương. Nếu bạn đang trên hành trình đó, hãy tiếp tục bước đi. Tôi hứa những ngày tươi sáng hơn đang chờ bạn phía trước", trích bài phát biểu của cô.

Ariana Grande sinh năm 1993, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway, sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2013, Ariana ra mắt album đầu tay Yours Truly. Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Cô cũng đóng nhiều phim điện ảnh như Victorious (2010), Don't Look Up (2021) và Wicked (2024).

Trích mv phim ngắn "brighter days ahead" của Ariana Grande Trích đoạn trong MV dạng phim ngắn "brighter days ahead" của Ariana Grande. Tác phẩm có thời lượng dài hơn 25 phút. Video: YouTube/ Ariana Grande

Danh hiệu Nghệ sĩ của năm thuộc về Lady Gaga, 39 tuổi. Cô có một năm thành công với album Mayhem, ra mắt tháng 3, dẫn đầu mùa giải với 12 đề cử. Tại chương trình, ca sĩ có bài phát biểu gây xúc động về trách nhiệm của người nghệ sĩ, tình cảm dành cho người hâm mộ.

Đồng thời, cô cảm ơn Little Monsters (tên cộng đồng fan của Lady Gaga) đã luôn bên cạnh, tri ân bạn trai - doanh nhân Michael Polansky - đồng hành cùng cô trên mọi bước đường. Taylor Swift là người nhận vinh dự này năm ngoái.

Lady Gaga phát biểu nhận giải Nghệ sĩ của năm tại VMAs 2025 Lady Gaga nói về vai trò của nghệ sĩ trong bài phát biểu nhận giải Nghệ sĩ của năm. Video: Hollywood Reporter

Album hay nhất là Short n' Sweet của Sabrina Carpenter. Cô cũng thắng giải Ca sĩ pop xuất sắc. Người đẹp 26 tuổi đang là một trong những cái tên nổi bật của làng nhạc thế giới, nổi tiếng với nhiều bản hit như Espresso, Please Please Please. Tại lễ trao giải, cô gây ấn tượng với màn trình diễn ca khúc mới, Tears, dưới mưa nhờ hiệu ứng sân khấu. Trong tiết mục, cô và dàn vũ công lồng ghép nhiều thông điệp ủng hộ quyền của người chuyển giới.

Một số kết quả ấn tượng khác gồm Ca khúc của năm - APT. (Rosé, Bruno Mars), Màn hợp tác xuất sắc - Die With A Smile (Lady Gaga, Bruno Mars), Bài hát Kpop hay nhất - Born Again của Lisa hát cùng Doja Cat và Raye. Lisa không tham dự nhưng gửi video cảm ơn. Một số nghệ sĩ khác cũng vắng mặt dù được đề cử là Taylor Swift, Beyoncé.

Mariah Carey và Ariana Grande tại hậu trường VMAs 2025. Ảnh: MTV

Bên cạnh những đề cử chính, chương trình có giải thưởng Video Vanguard Award tôn vinh nghệ sĩ có nhiều đóng góp, sức ảnh hưởng cho nền âm nhạc. Năm nay, Mariah Carey, 56 tuổi, được xướng tên, mang đến nhiều tiết mục cho lễ trao giải. Sự kiện đánh dấu màn trở lại sân khấu VMAs của danh ca sau 20 năm, cũng là lần đầu cô thắng tượng Moonman. Năm ngoái, danh hiệu này thuộc về Katy Perry.

Ariana Grande là người trao tượng vàng cho đàn chị. Mariah Carey cũng thắng đề cử Ca khúc R&B hay nhất năm với bài hát Type Dangerous. Khi nhận giải, "nữ hoàng nhạc Giáng sinh" cho biết các MV đều có ý nghĩa trong cuộc đời cô, đôi khi xem chúng như "cái cớ để tạo kịch tính, thử những điều chẳng bao giờ làm trong đời thật". Nhưng sau 35 năm làm nghề, cô rút ra bài học: "Âm nhạc phát triển, video cũng phát triển nhưng chỉ có niềm vui là vĩnh hằng".

Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) diễn ra lần đầu năm 1984, do kênh MTV sáng lập. Năm 2024, chương trình trao giải thu về 66 triệu lượt tương tác, đạt kỷ lục cao nhất trong lịch sử VMAs. Năm nay, ban tổ chức bổ sung thêm hai giải mới là Best Country Artist (Ca sĩ nhạc đồng quê xuất sắc) và Best Pop Artist (Ca sĩ pop xuất sắc). Hiện người giữ kỷ lục nhiều cúp nhất là Taylor Swift và Beyoncé, đồng giữ 30 giải thưởng.

Kết quả một số giải thưởng VMAs 2025

(Tên người chiến thắng được in đậm) 1. Video của năm Ariana Grande - brighter days ahead

Billie Eilish - Birds of a Feather

Kendrick Lamar - Not Like Us

Lady Gaga và Bruno Mars - Die With a Smile

Rosé và Bruno Mars - APT.

Sabrina Carpenter - Manchild

The Weeknd, Playboi Carti - Timeless 2. Nghệ sĩ của năm Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd 3. Ca khúc của năm Alex Warren - Ordinary

Billie Eilish - Birds of a Feather

Doechii - Anxiety

Ed Sheeran - Sapphire

Gracie Abrams - I Love You, I'm Sorry

Lady Gaga và Bruno Mars - Die With a Smile

Lorde - What Was That

Rosé và Bruno Mars - APT.

Tate McRae - Sports Car

The Weeknd, Playboi Carti - Timeless 4. Nghệ sĩ mới xuất sắc Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

sombr

The Marías 5. Màn hợp tác xuất sắc Bailey Zimmerman và Luke Combs - Backup Plan

Kendrick Lamar và SZA - luther

Lady Gaga và Bruno Mars - Die With a Smile

Post Malone feat. Blake Shelton - Pour Me a Drink

Rosé và Bruno Mars - APT.

Selena Gomez, benny blanco - Sunset Blvd 6. Album xuất sắc Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Kendrick Lamar - GNX

Lady Gaga - Mayhem

Morgan Wallen - I’m the Problem

Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

The Weeknd - Hurry Up Tomorrow

Phương Thảo (theo USA Today, Hollywood Reporter)