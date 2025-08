Lady Gaga dẫn đầu đề cử VMAs 2025

Lady Gaga nhận 12 đề cử VMAs gồm nhiều giải chính như Video của năm, Nghệ sĩ của năm, Rosé (Blackpink) lần đầu tham gia với tám hạng mục.

Ngày 5/8, ban tổ chức VMAs công bố danh sách đề cử, bổ sung thêm hai giải mới là Best Country Artist (Ca sĩ nhạc đồng quê xuất sắc) và Best Pop Artist (Ca sĩ pop xuất sắc). Lady Gaga xuất hiện trong nhiều hạng mục nhờ có một năm thành công với bản hit Die With a Smile cùng Bruno Mars và album Mayhem.

Với giải thưởng quan trọng nhất - Video của năm, MV song ca của cô và Bruno Mars cạnh tranh với brighter days ahead của Ariana Grande, Birds of a Feather (Billie Eilish), Not Like Us (rapper Kendrick Lamar), APT. (Rosé, Bruno Mars), Manchild (Sabrina Carpenter), Timeless (The Weeknd, Playboi Carti).

Lady Gaga trên tạp chí Vogue tháng 10/2024. Ảnh: Vogue

Lần thứ ba Lady Gaga đứng đầu danh sách tranh giải VMAs, trước đó vào năm 2010 (13 đề cử) và 2020 (đồng hạng nhất với Ariana Grande cùng chín hạng mục). Suốt sự nghiệp, cô nhận 18 cúp, gần đạt vị trí nghệ sĩ thắng nhiều nhất. Hiện Taylor Swift và Beyoncé giữ kỷ lục này, mỗi người thắng 30 giải. Năm nay, Taylor Swift chỉ tranh giải Nghệ sĩ của năm.

Tiếp sau Lady Gaga là Bruno Mars với 11 hạng mục. Anh là nghệ sĩ thứ tư nhận hai đề cử Video của năm trong cùng một mùa giải, trước anh là David Lee Roth (1985), U2 (1988) và Lady Gaga (2010). Đứng thứ ba trong danh sách là Kendrick Lamar cùng 10 cơ hội thắng giải. Rosé, Sabrina Carpenter đồng hạng tư với tám đề cử. Tất cả bốn thành viên Blackpink đều tranh giải Best Kpop Artist (Ca sĩ Kpop xuất sắc).

Trích MV 'Die with a Smile' Trích MV "Die With a Smile". Bản hit thu hút hơn 1,2 tỷ lượt xem trên YouTube, là một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất năm 2024. Video: YouTube/ Lady Gaga

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, 39 tuổi. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance - bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), Lady Gaga nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn, được đặt biệt danh "mẹ quái vật". Cô hiện đính hôn doanh nhân công nghệ Michael Polansky sau khi hủy hôn Christian Carino.

Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) diễn ra lần đầu năm 1984, do kênh MTV sáng lập. Sự kiện năm nay diễn ra vào ngày 7/9 tại nhà thi đấu UBS Arena, New York. Ban tổ chức mở cổng bình chọn cho người hâm mộ đến 18h (giờ miền đông Mỹ) ngày 5/8. Hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc tiếp tục mở trong suốt thời gian phát sóng. Danh sách Bài hát của năm sẽ giảm còn sáu đề cử ngày 18/8 và khán giả tiếp tục bỏ phiếu. Năm 2024, chương trình trao giải thu về 66 triệu lượt tương tác, đạt kỷ lục cao nhất trong lịch sử VMAs.

Một số hạng mục chính của VMAs 1. Video của năm Ariana Grande - brighter days ahead

Billie Eilish - Birds of a Feather

Kendrick Lamar - Not Like Us

Lady Gaga và Bruno Mars - Die With a Smile

Rosé và Bruno Mars - APT.

Sabrina Carpenter - Manchild

The Weeknd, Playboi Carti - Timeless 2. Nghệ sĩ của năm Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd 3. Ca khúc của năm Alex Warren - Ordinary

Billie Eilish - Birds of a Feather

Doechii - Anxiety

Ed Sheeran - Sapphire

Gracie Abrams - I Love You, I'm Sorry

Lady Gaga và Bruno Mars - Die With a Smile

Lorde - What Was That

Rosé và Bruno Mars - APT.

Tate McRae - Sports Car

The Weeknd, Playboi Carti - Timeless 4. Nghệ sĩ mới xuất sắc Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

sombr

The Marías 5. Màn hợp tác xuất sắc Bailey Zimmerman và Luke Combs - Backup Plan

Kendrick Lamar và SZA - luther

Lady Gaga và Bruno Mars - Die With a Smile

Post Malone feat. Blake Shelton - Pour Me a Drink

Rosé và Bruno Mars - APT.

Selena Gomez, benny blanco - Sunset Blvd 6. Album xuất sắc Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Kendrick Lamar - GNX

Lady Gaga - Mayhem

Morgan Wallen - I’m the Problem

Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

The Weeknd - Hurry Up Tomorrow

