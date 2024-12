Ariana Grande bất bình khi bị bàn tán ngoại hình

Ca sĩ Ariana Grande, 31 tuổi, suýt khóc khi nói về áp lực phải đẹp, không đồng tình việc mọi người thoải mái bàn tán về người khác.

Trên chương trình Ariana Grande & Cynthia Erivo Open Up ft. Sally ngày 6/12, ca sĩ nêu quan điểm về các tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện nay khiến phụ nữ chịu áp lực do luôn phải "giữ mình hoàn hảo". Người đẹp nén cảm xúc khi nghe phóng viên hỏi cách cô vượt qua những chỉ trích, ánh nhìn của công chúng về ngoại hình. Diễn viên Cynthia Erivo - bạn diễn trong Wicked - trấn an Ariana Grande khi thấy đồng nghiệp cố gắng kìm nước mắt.

Ariana Grande (tráI) và Cynthia Erivo tại buổi phỏng vấn. Ảnh: YouTube Sally

Ariana Grande cho biết bắt đầu đối phó việc bị bàn tán từ năm 16, 17 tuổi. Cô nghe nhiều nhận xét không đúng về mình, từng cố đính chính nhưng mọi người vẫn nghĩ sai về cô. Nghệ sĩ nói bản thân bị phê bình mọi thứ, kể cả chuyện đơn giản nhất là ngoại hình.

"Thật khó để bảo vệ chính mình khỏi những ồn ào đó. Khi còn trẻ, bạn phải nghe đủ thứ chuyện. Dù ở bất kỳ mức độ nào, vấn đề này luôn gây khó chịu. Kể cả khi dùng bữa với gia đình, một người bà của ai đó có thể nói: 'Nhìn cháu ốm quá, chuyện gì xảy ra với cháu thế?' hoặc 'Trông cháu béo quá, bị sao vậy?'. Tôi không thể chịu đựng việc này, cảm thấy tồi tệ", ca sĩ nói.

Theo Ariana Grande, con người trong xã hội ngày nay "có sự thoải mái không nên có" khi tự do bàn tán vóc dáng, sức khỏe và cách thể hiện cái tôi của người khác. Trước các nhận xét không hay, ca sĩ nói may mắn khi có bạn bè, người thân luôn động viên, thường nhắc cô nhớ bản thân xinh đẹp. Nghệ sĩ hiện không quan tâm các lời tiêu cực, sẽ chặn liên lạc những ai bình phẩm xấu về mình. "Không ai có quyền đánh giá người khác", cô nói.

Ca sĩ tạo dáng trong bộ váy của Louis Vuitton. Ảnh: Instagram Ariana Grande

Gần đây, giọng ca thank u, next gây chú ý khi xuất hiện trên các thảm đỏ. Cô khiến nhiều người hâm mộ lo lắng về tình trạng sức khỏe hiện tại do trông quá gầy, theo các trang tin Daily Mail, Mirror và The Telegraph. Tháng 4/2023, cô lần đầu lên tiếng về vấn đề sụt cân khi đang quay phim Wicked ở London. Trên TikTok khi đó, cô cho rằng công chúng nên "nhẹ nhàng và tiết chế việc bình luận về cơ thể mọi người".

Nghệ sĩ nói: "Cơ thể ngày trước mà các bạn dùng để so sánh hiện trạng của tôi bây giờ là phiên bản bất ổn nhất của tôi. Khi ấy, tôi từng uống nhiều thuốc chống trầm cảm và ăn không lành mạnh. Đó là giai đoạn tệ nhất đời tôi nhưng các bạn lại nghĩ tôi khỏe mạnh. Sự thật là tôi không sống tốt như vậy. Bạn không bao giờ biết ai đó đã trải qua những gì. Vì vậy, ngay cả khi lời nói của bạn xuất phát từ tình yêu thương và sự quan tâm, người nghe có khi đang cố gắng vượt qua khó khăn hoặc nhận hỗ trợ từ bên ngoài để hồi phục".

Ariana Grande tại lễ quảng bá phim "Wicked" tại Mexico ngày 11/11. Ảnh: AP

Ariana Grande sinh năm 1993, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway, sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2013, Ariana ra mắt album đầu tay Yours Truly. Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Cô cũng đóng nhiều phim điện ảnh như Victorious (2010), Sam & Cat (2013) và Don't Look Up (2021). Tháng 3, cô hoàn tất thủ tục ly hôn nhà môi giới bất động sản Dalton Gomez, sau gần ba năm bên nhau. Hiện Grande hẹn hò bạn diễn Wicked - Ethan Slater.

Trailer phim 'Wicked' Trailer phim Wicked - dự án mới nhất của Ariana Grande, ra mắt trong nước ngày 22/11. Video: Universal Pictures Vietnam

Phương Thảo (theo Page Six)