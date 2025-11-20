Argentina, Tây Ban Nha đắt khách trước khi đá Siêu Cup

Trước trận tranh Siêu Cup Liên lục địa giữa Argentina và Tây Ban Nha vào tháng 3/2026, các bên liên quan đang tính toán thêm những trận giao hữu phụ nhằm tăng doanh thu.

Finalissima, cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Argentina, đang bước vào giai đoạn "nóng". Thời gian và địa điểm diễn ra trận đấu sẽ sớm được công bố, dự kiến vào ngày 28/3/2026, tại Qatar. Trước đó, các bên liên quan đang nỗ lực đàm phán thêm một trận đấu riêng biệt cho từng đội tuyển trong dịp FIFA Days này.

Trận giao hữu bổ sung không chỉ giúp các cầu thủ giữ phong độ mà còn hứa hẹn mang về nguồn lợi lớn cho bốn bên liên quan, gồm hai liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và Argentina (AFA), cùng hai liên đoàn châu lục - châu Âu (UEFA) và Nam Mỹ (CONMEBOL).

Messi nâng Copa America 2024 với tuyển Argentina. Ảnh: Reuters

Theo đó, Tây Ban Nha và Argentina sẽ xuất hiện cùng nhau trong gói thương mại, tạo sức hút lớn đối với các đối thủ tiềm năng nhờ sự hiện diện các nhà vô địch thế giới và châu Âu, đặc biệt là Lionel Messi, chỉ vài tháng trước World Cup 2026. Ngoại trừ những trận tập huấn trước thềm giải đấu, đây sẽ là những trận giao hữu quan trọng cuối cùng của hai ứng viên vô địch.

Sự hấp dẫn của trận đấu khiến nhiều đội tuyển bày tỏ mong muốn đối đầu với Tây Ban Nha và Argentina, trong đó có Qatar và Arab Saudi. Ngay cả Saudi Arabia cũng không loại trừ khả năng tổ chức trận Finalissima giữa Argentina và Tây Ban Nha, dù Qatar vẫn được đánh giá cao hơn.

Một phương án được cân nhắc là sau Finalissima, một đội gặp Qatar, đội còn lại gặp Arab Saudi, đều trên sân nhà của họ. Đây đều là những đội dự World Cup, có tiềm lực tài chính, nhu cầu nâng cao hình ảnh bóng đá và sẵn sàng chi mạnh tay để tổ chức các trận đấu lớn. Họ hiện chưa có lịch giao hữu nào cho thời điểm này.

Khả năng đối đầu với các cường quốc châu Âu khó xảy ra. Đức đã xác nhận gặp Bờ Biển Ngà ngày 30/3, Pháp sang Mỹ đối đầu Brazil và Venezuela, Bồ Đào Nha gặp Mexico và Mỹ, còn Brazil đã lên lịch gặp Pháp và Croatia tại Mỹ.

Do đó, khả năng mời các "ông lớn" châu Âu trở thành đối thủ trong trận giao hữu bổ sung là rất hạn chế, buộc các bên liên quan phải tính toán kỹ lưỡng để tối ưu lợi ích thương mại và chất lượng trận đấu.

Giới hâm mộ đang mong chờ cuộc đối đầu giữa Lamine Yamal, ngôi sao mới của bóng đá Tây Ban Nha, với Messi trong trận tranh Siêu Cup Liên lục địa sắp tới. Hai cầu thủ có nhiều điểm chung: đi lên từ lò La Masia, tỏa sáng với Barca, mang áo số 10, chơi tiền đạo cánh phải và thuận chân trái.

Hồng Duy (theo AS)