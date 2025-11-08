FIFA đổi ngày Yamal đối đầu Messi

FIFA quyết định trận tranh Siêu Cup Liên lục địa giữa tuyển Tây Ban Nha và Argentina diễn ra sớm hơn một ngày.

Theo lịch đấu dự kiến, trận tranh Siêu Cup Liên lục địa sẽ diễn ra tại sân Lusail, Qatar vào ngày 28/3/2026. Nhưng mới đây, FIFA quyết định tổ chức sớm một ngày. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới muốn mọi thứ xung quanh trận đấu, từ lễ tiếp đón, buổi tập, họp báo... đều có bầu không khí của một trận chung kết.

Yamal giành Euro 2024 với tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Siêu Cup Liên lục địa là danh hiệu dành cho đội thắng giữa nhà vô địch Euro và nhà vô địch Copa America. Tây Ban Nha và Argentina giành suất tham dự khi cùng vô địch châu lục vào năm 2024.

Argentina cũng là đội gần nhất giành Siêu Cup Liên lục địa vào năm 2022. Khi đó, Lionel Messi và đồng đội thắng Italy 3-0 tại London, Anh.

Messi nâng Copa America 2024 với tuyển Argentina. Ảnh: Reuters

Giới hâm mộ đang mong chờ cuộc đối đầu giữa Lamine Yamal, ngôi sao mới của bóng đá Tây Ban Nha, với Messi trong trận tranh Siêu Cup Liên lục địa sắp tới. Hai cầu thủ có nhiều điểm chung: đi lên từ lò La Masia, tỏa sáng với Barca, mang áo số 10, chơi tiền đạo cánh phải và thích rê dắt.

Tuy nhiên, để trận tranh Siêu Cup Liên lục địa diễn ra vào tháng 3/2026, Tây Ban Nha cần giành vé trực tiếp dự World Cup. Họ hiện dẫn đầu bảng E vòng loại khu vực châu Âu với 12 điểm sau bốn trận toàn thắng, hơn Thổ Nhĩ Kỳ ba điểm. Trong hai trận cuối gặp Grudia ngày 15/11 và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/11, Yamal và đồng đội cần thắng ít nhất một trận để bảo vệ vị trí. Nếu rơi xuống thứ hai, Tây Ban Nha sẽ phải đá play-off tranh vé vớt và không thể tranh Siêu Cup Liên lục địa vào tháng 3.

Thanh Quý (theo Marca)