Arab Saudi trục xuất loạt nhà ngoại giao Iran

Arab Saudi yêu cầu tùy viên quân sự và ba nhân viên sứ quán Iran phải rời đi trong vòng 24 giờ, do các cuộc tấn công liên tiếp của Tehran vào lãnh thổ nước này.

Bộ Ngoại giao Arab Saudi ngày 21/3 cho biết họ đã tuyên bố tùy viên quân sự cùng trợ lý và ba nhân viên đại sứ quán Iran tại Riyadh là "những người không được chào đón". Theo đó, những người này phải rời khỏi lãnh thổ Arab Saudi trong vòng 24 giờ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Arab Saudi nhấn mạnh việc Iran tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, lợi ích kinh tế, cơ sở ngoại giao của nước này đã "cấu thành hành động vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế".

Riyadh cảnh báo các cuộc tấn công tiếp theo của Tehran sẽ khiến tình hình leo thang hơn nữa, gây "hậu quả nghiêm trọng" đối với mối quan hệ hiện tại và tương lai giữa hai nước.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Arab Saudi, Thái tử Faisal bin Farhan Al Saud, đầu tuần này cho biết lòng tin vào Iran đã "tan vỡ", đồng thời khẳng định quyền tự vệ của đất nước ông.

Khói đen bốc lên tại thành phố Riyadh, Arab Saudi, hôm 5/3 sau một cuộc tập kích. Ảnh: Reuters

Để đáp trả chiến dịch tấn công của Mỹ, Israel từ ngày 28/2, Iran đã nhắm mục tiêu vào nơi đặt khí tài quân sự của Washington tại Arab Saudi và các nước vùng Vịnh khác, gây thiệt hại về dân sự, cơ sở năng lượng. Chiến sự Trung Đông gây hỗn loạn trên khắp khu vực và làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu.

Arab Saudi, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô lớn thứ hai thế giới, đã bị tấn công bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái từ khi chiến sự bùng phát. Phần lớn trong số đó đã bị đánh chặn, nhưng các mảnh vỡ đã rơi xuống đất phát nổ, gây cháy và hư hại tại nhiều địa điểm.

Các cơ sở năng lượng ở phía đông Arab Saudi cũng liên tục bị Iran nhắm mục tiêu. Tại thủ đô Riyadh, đại sứ quán Mỹ bị hai máy bay không người lái tấn công hồi đầu tháng này.

Quan hệ giữa Arab Saudi và Iran từ trước đến nay luôn gặp nhiều trắc trở, nhưng hai nước đã bắt đầu quá trình hòa giải do Trung Quốc làm trung gian vào ba năm trước.

Vị trí Iran và các nước khác ở khu vực Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Bộ Ngoại giao Qatar hôm 19/3 cũng đã trục xuất tùy viên quân sự, tùy viên an ninh cùng toàn bộ nhân viên làm việc tại hai bộ phận này của đại sứ quán Iran. Theo cơ quan này, quyết định được đưa ra sau "những hành động tấn công liên tục và mang tính thù địch của Iran nhằm vào Qatar, vi phạm chủ quyền và an ninh của đất nước, đồng thời đi ngược lại quy định của luật pháp quốc tế, Nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các quy tắc quan hệ láng giềng hữu nghị".

Iran chưa bình luận về các động thái trên. Nước này khẳng định sẽ tiếp tục tấn công vào mục tiêu của Mỹ, Israel cũng như những quốc gia hỗ trợ họ tiến hành chiến dịch tấn công Iran.

Huyền Lê (Theo Al Jazeera, AFP)