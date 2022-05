Apple thử nghiệm iPhone gập dùng màn e-ink

Apple được cho là đang thử nghiệm smartphone gập dùng màn hình e-ink màu tiết kiệm điện, thay cho giải pháp OLED trên thiết bị Android hiện nay.

"Màn hình giấy điện tử (EPD) có tiềm năng trở thành giải pháp chủ đạo cho các sản phẩm gập nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng tuyệt vời", chuyên gia Ming-chi Kuo, người thường xuyên đưa ra thông tin chính xác về thiết bị chưa ra mắt của Apple, nêu trên Twitter.

Một tấm nền e-ink màu có thể uốn cong của E Ink Corporation. Ảnh: E Ink

Cũng theo "chuyên gia tin đồn" này, Apple đang thử nghiệm ứng dụng cho một thiết bị có màn hình EPD "trông giống như máy tính bảng". Dù vậy, ông không đưa ra thông tin chi tiết về mẫu máy mới.

Hầu hết smartphone gập hiện nay sử dụng màn hình gập, kết hợp một màn hình phụ bên ngoài, đều dùng công nghệ OLED độ phân giải và độ sáng cao, màu sắc rực rỡ, tốc độ phản hồi nhanh.

Theo The Verge, việc Apple sử dụng màn hình e-ink có thể khiến iPhone hoặc iPad gập kém cạnh tranh so với các thiết bị Android, do công nghệ màn hình này có độ nhạy kém, màu sắc không nịnh mắt. Ưu điểm của nó là khả năng tiết kiệm pin cao hơn so với OLED dẻo.

Công nghệ e-ink chủ yếu được sử dụng trên các mẫu máy đọc sách Kindle của Amazon hay smartwatch. Gần đây, Amazon công bố E-Ink Gallery 3 với màn hình màu, độ phân giải cao và tốc độ phản hồi tốt nhưng vẫn chưa bằng tấm nền OLED hay LCD.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết, Apple đang nghiên cứu một mẫu iPhone gập và đã tiến hành thảo luận với Samsung và Huawei. Hồi tháng 4, ông Kuo dự đoán Apple có thể phát hành một thiết bị có màn hình gập 9 inch, nhưng sớm nhất là vào năm 2025.

Bảo Lâm (theo The Verge)