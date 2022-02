Apple hạn chế iPad để tập trung cho iPhone

Apple vẫn ưu tiên linh kiện cho iPhone, giúp thời gian giao sản phẩm này đến tay người dùng cải thiện hơn hẳn so với iPad.

Nikkei Asia đã theo dõi thời gian giao hàng của các sản phẩm Apple tại 25 quốc gia và thị trường quan trọng, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, kể từ đầu tháng 11. Theo dữ liệu, khách hàng đặt mua iPad mới nhất dung lượng 64 GB trên website Apple vào 28/1 phải đợi trung bình 50 ngày mới nhận được hàng. Mức này cải thiện so với 55 ngày hồi đầu tháng 12 năm ngoái, nhưng vẫn chậm so với những năm trước.

iPad Pro. Ảnh: Reuters

Thị trường châu Á là nơi đối mặt với thời gian chờ đợi kéo dài nhất. Người dùng ở Philippines đợi 63 ngày nếu đặt mua iPad 256 GB vào ngày 28/1, hay ở Malaysia, thời gian chờ là khoảng 54 ngày.

Trong khi đó, với cùng thời gian, thời gian chờ hầu hết mẫu iPhone mới đã giảm đáng kể từ hơn một tháng xuống còn hơn một tuần. Chẳng hạn, thời gian giao hàng trung bình của iPhone 13 Pro 256 GB đã rút ngắn xuống còn 10 ngày, giảm so với 35 ngày hồi tháng 11.

Báo cáo tài chính của Apple trong quý tài chính đầu tiên năm 2022 (tháng 10-12/2021) cho thấy, doanh thu iPad giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước đó, xuống còn 7,3 tỷ USD. CEO Apple Tim Cook cho biết sự thiếu hụt từ "nút kế thừa", gồm các linh kiện bán dẫn ít phức tạp như chip quản lý điện năng và điều khiển hiển thị, là nguyên nhân khiến việc sản xuất iPad chậm hơn.

"Vì iPad có màn hình lớn hơn 8 inch nên cần nhiều trình điều khiển màn hình hơn. Tiếc rằng, trình điều khiển màn hình lại được sản xuất dựa trên quy trình nút kế thừa - nguyên nhân cốt lõi của cuộc khủng hoảng chất bán dẫn", Wayne Lam, Giám đốc CCS Insight, nhận xét.

Tuy nhiên, Apple lại tăng tốc sản xuất iPhone nhiều hơn, khi yêu cầu các đối tác lắp ráp phải chuẩn bị đủ linh kiện phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán ở nhiều quốc gia châu Á. Ngoài ra, iPhone sử dụng màn hình nhỏ và công nghệ OLED hiện đại hơn nên ít tác động hơn.

Hồi tháng 11, Nikkei Asia cũng cho biết dây chuyền sản xuất iPad chỉ hoạt động với 50% công suất so với kế hoạch trong hai tháng qua để nhường chip cho iPhone 13. Bên cạnh đó, các linh kiện vốn dành cho iPhone đời cũ cũng được ưu tiên cho smartphone thế hệ mới nhất. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu chip toàn cầu đang gây ảnh hưởng nặng hơn dự kiến của Apple.

Năm ngoái, Apple thừa nhận gặp phải nhiều giới hạn do khủng hoảng chuỗi cung ứng. Giám đốc tài chính Luca Maestri cho rằng doanh thu từ iPad trong quý IV/2021 sẽ giảm do thiếu linh kiện. CEO Tim Cook tiết lộ doanh thu quý III/2021 thấp hơn 6 tỷ USD so với kỳ vọng vì "tình trạng thiếu silicon và gián đoạn sản xuất do Covid-19".

Bảo Lâm (theo Nikkei Asia)