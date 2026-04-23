Apple ra bản cập nhật iPhone chặn FBI trích xuất dữ liệu

Apple đã bất ngờ tung ra iOS 26.4.2 cho người dùng, trong đó sửa lỗi mà FBI từng sử dụng để trích xuất tin nhắn đã xóa trên iPhone.

Được công bố cuối ngày 22/4, iOS 26.4.2 khắc phục lỗi cho phép cơ quan thực thi pháp luật trích xuất các tin nhắn đã bị xóa hoặc tự động biến mất khỏi ứng dụng nhắn tin. Nguyên nhân liên quan đến tính năng Notification Services, khi các thông báo hiển thị nội dung tin nhắn cũng được lưu vào bộ nhớ đệm trên thiết bị trong tối đa một tháng.

Trong thông báo bảo mật trên website, Apple giải thích lỗi này có nghĩa "các thông báo được đánh dấu để xóa có thể vẫn được giữ trên thiết bị một cách bất ngờ". Tuy nhiên, công ty không bình luận về lý do tại sao các thông báo vẫn được giữ lại.

Thông báo tin nhắn trên màn hình khóa của một chiếc iPhone. Ảnh: Unsplash

Đầu tháng này, 404Media đưa tin FBI có thể trích xuất các tin nhắn Signal đã bị xóa khỏi iPhone của một nghi phạm bằng các công cụ pháp y, do nội dung của tin nhắn được hiển thị trong thông báo và sau đó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của điện thoại ngay cả khi bị xóa. Ngay sau tin tức này, Chủ tịch Signal Meredith Whittaker cho biết đã liên hệ Apple để giải quyết vấn đề. Apple khi đó không đưa ra bình luận.

Việc FBI tự trích xuất dữ liệu tin nhắn bị xóa khiến giới bảo vệ quyền riêng tư lẫn người dùng lo ngại. Signal có cơ chế nhắn tin tương tự WhatsApp, cho phép người dùng thiết lập hẹn giờ để ứng dụng tự động xóa tin nhắn sau một khoảng thời gian nhất định - tính năng được đánh giá hữu ích cho người dùng muốn giữ bí mật các cuộc trò chuyện.

Bản cập nhật iOS 26.4.2 có dung lượng 772 MB, dành cho tất cả các mẫu iPhone ra mắt từ năm 2019 trở đi, tức từ iPhone 11 về sau. Người dùng có thể vào Cài đặt > Chung > Cập nhật phần mềm.

Bảo Lâm (theo Forbes, TechCrunch)