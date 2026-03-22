5 tính năng ẩn hữu ích trên iPhone

Trên iPhone có một số tính năng ít được Apple nhắc đến, nhưng được đánh giá hữu dụng như phím tắt mở nhanh ảnh trong tin nhắn, tạo phụ đề trực tiếp...

Phím tắt mở nhanh ảnh trong Tin nhắn

Thông thường, để gửi ảnh trong ứng dụng Tin nhắn, người dùng nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+), sau đó chọn mục "Ảnh". Tuy nhiên, có một cách nhanh hơn là chỉ cần nhấn giữ biểu tượng (+), Thư viện ảnh gần đây sẽ hiện ra, cho phép bỏ qua một bước trung gian. Dù chỉ tiết kiệm vài giây, với một thao tác được thực hiện nhiều lần mỗi tuần, đây là thay đổi nhỏ mang lại sự thoải mái.

Live Captions tạo phụ đề trực tiếp

Tính năng Phụ đề trực tiếp có khả năng chuyển âm thanh thành văn bản theo thời gian thực cho bất kỳ nội dung nào phát ra bởi iPhone, từ video, podcast, cuộc gọi đến cuộc trò chuyện trực tiếp bên ngoài. Để kích hoạt tính năng này, người dùng vào Cài đặt (Settings) > Trợ năng (Accessibility) > Chú thích trực tiếp (Live Captions). Công cụ được đánh giá rất hữu ích khi cần xem video ở nơi công cộng mà không có tai nghe, hoặc muốn theo dõi nội dung cuộc gọi trong môi trường ồn ào.

Tự động thay đổi hình nền Photo Shuffle

iPhone có thể tự động thay hình ảnh cho màn hình khóa suốt cả ngày dựa trên các danh mục ảnh hoặc album bạn chọn. Để sử dụng, người dùng truy cập vào Cài đặt > Hình nền (Wallpaper) > Thêm hình nền mới và chọn Xáo trộn ảnh (Photo Shuffle).

Các hình ảnh thay đổi có thể chọn theo chủ đề như con người, thiên nhiên, thành phố hoặc một album cụ thể, sau đó chọn tần suất đổi hình như khi chạm vào, khi khóa máy, hàng giờ hoặc hàng ngày. Người dùng nên tạo một album riêng gồm các ảnh đẹp, thay vì chọn cả thư viện ảnh để tránh những ảnh chụp màn hình hoặc ảnh cá nhân ngẫu nhiên hiện lên màn hình khóa.

Chỉ báo chuyển động của xe Vehicle Motion Cues

Với người dễ cảm thấy say, nôn nao khi đọc tin nhắn hay xem video trên xe, tính năng Chỉ báo chuyển động của xe sẽ giúp ích. Khi bật tính năng, những dấu chấm nhỏ sẽ xuất hiện ở rìa màn hình và di chuyển đồng bộ với chuyển động của xe, giúp giảm sự xung đột giữa thị giác và cảm giác của cơ thể.

Để kích hoạt, người dùng vào Cài đặt > Trợ năng > Chuyển động (Motion) và bật Chỉ báo chuyển động của xe (Vehicle Motion Cues). Nếu đặt chế độ Tự động, các dấu chấm sẽ chỉ xuất hiện khi iPhone phát hiện bạn đang ngồi trên xe di chuyển.

Đèn LED báo hiệu thông báo

Đây là tính năng cũ nhưng hữu ích mà nhiều người dùng bỏ quên. Đèn flash của camera sẽ nhấp nháy khi có cuộc gọi hoặc thông báo đến, tiện lợi khi đặt điện thoại úp xuống bàn hoặc để máy ở chế độ im lặng ở xa.

Để kích hoạt, người dùng truy cập vào Cài đặt > Trợ năng > Âm thanh & Hình ảnh (Audio & Visual) > Đèn LED để cảnh báo (Flash for Alerts). Người dùng có thể chọn nháy đèn LED, nháy màn hình hoặc cả hai.

Huy Đức