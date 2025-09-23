Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt

Bản thử nghiệm iOS 26.1 beta 1 trên iPhone vừa được phát hành, trong đó hầu hết tính năng của bộ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence đã hỗ trợ tiếng Việt.

Dù gặp nhiều khó khăn trong việc ra mắt Siri mới đúng hạn, Apple vẫn giữ lời hứa hỗ trợ tiếng Việt trong năm 2025. Tiếng Việt là một trong 8 ngôn ngữ mới được cập nhật trong Apple Intelligence cùng tiếng Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Trung (phồn thể). Các phiên bản beta đầu tiên của iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1 cũng bổ sung các ngôn ngữ tương tự.

Tuy nhiên, do mới là phiên bản thử nghiệm beta - vốn chỉ dành cho các lập trình viên, Apple khuyến cáo Apple Intelligence có thể chưa hoạt động ổn định khi cài đặt trên iPhone, iPad, Mac với các ngôn ngữ mới này.

Lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt trên Apple Intelligence. Ảnh: Tuấn Hưng

Người dùng có thể trải nghiệm hầu hết tính năng của Apple Intelligence với tiếng Việt tương tự tiếng Anh, như công cụ AI tạo sinh, công cụ viết, tóm tắt email, thông báo, nội dung trang web, tạo hình ảnh với Genmoji và Image Playground, tìm kiếm hình ảnh thông minh.

Tính năng dịch trực tiếp (Live Translation) chỉ hỗ trợ tiếng Việt khi nhắn tin, nhưng chưa hỗ trợ dịch cuộc gọi trực tiếp và dịch thời gian thực với AirPods. Trong bản iOS 26.1 beta 1, tính năng AirPods Live Translation bổ sung các ngôn ngữ Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy và Trung Quốc bên cạnh tiếng Anh khi ra mắt hôm 19/9.

Trợ lý ảo Siri với Apple Intelligence tiếng Việt cũng sẽ chuyển sang cách phản hồi mới với viền sáng quanh màn hình khi được kích hoạt. Ngoài trả lời một số câu hỏi, Siri có thể chuyển các yêu cầu phức tạp như tìm kiếm, phân tích nội dung chuyên sâu sang ChatGPT. Tuy nhiên, đây chưa phải Siri phiên bản mới hoạt động dựa trên thói quen cá nhân hóa của người dùng trên máy như Apple giới thiệu tháng 6/2024.

Trừ việc liên kết với ChatGPT, hầu hết tính năng AI của thiết bị Apple được xử lý trực tiếp trên thiết bị của người dùng, thay vì tải dữ liệu lên máy chủ như các đối thủ Android. Điều này giúp Apple thực hiện lời hứa bảo mật dữ liệu người dùng, nhưng lại khiến một số tính năng như xóa vật thể hoạt động kém hiệu quả hơn so với điện thoại Android.

Các thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence bao gồm thế hệ iPhone 17, iPhone Air, thế hệ iPhone 16 và iPhone 15 Pro, 15 Pro Max cùng các máy iPad và Mac dùng chip M1 trở lên.

Apple lần đầu đưa ra khái niệm Apple Intelligence - hệ thống trí tuệ cá nhân cho iPhone, iPad và máy Mac - tại sự kiện WWDC ngày 10/6/2024. Bộ tính năng có thể tự nhận diện thông báo, tin nhắn quan trọng, tổng hợp nội dung email, viết lại đoạn văn hay xóa vật thể trong ảnh. CEO Tim Cook gọi đây là "chương mới của Apple", hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách người dùng sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, sau hơn một năm, công ty vẫn gặp nhiều khó khăn để hoàn thiện, cung cấp tính năng AI đúng hẹn cũng như chưa thể nâng cấp hoàn toàn Siri với AI.

Tuấn Hưng