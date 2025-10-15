Apple có thể ra mắt MacBook với chip M thế hệ tiếp theo trong tháng 10 theo thông tin được Phó chủ tịch công ty đăng trên mạng xã hội.

"Có một thứ mạnh mẽ sắp ra mắt", Greg Joswiak, Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple, viết trên X sáng 15/10 (giờ Hà Nội). Nội dung đi kèm 5 chữ M và video ngắn về thiết bị giống laptop xếp gập hình chữ V. Theo The Verge, Joswiak đang ám chỉ một chiếc MacBook mới chạy chip M5 có thể sớm trình làng.

Apple hé lộ MacBook chạy chip M5 Video do Greg Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple, đăng trên X.

Trước đó, Bloomberg đưa tin Apple sẽ công bố MacBook M5 trong tuần này bên cạnh iPad Pro M5 - thiết bị thậm chí đã có video mở hộp trên YouTube. Ngoài ra, hãng có thể sẽ giới thiệu kính Vision Pro mới với "chip nhanh hơn", dù không đề cập thông số chi tiết.

Các nguồn tin rò rỉ gần đây cho thấy Apple M5 sẽ được sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ thứ ba (N3P) của TSMC, cải thiện về hiệu năng và hiệu quả sử dụng năng lượng so với M4. Nâng cấp đáng kể nhất trên chip nằm ở bộ xử lý đồ họa (GPU), khi số nhân tăng từ 10 lên 12, qua đó hiệu năng có thể tăng từ 35% đến 50% so với bản tiền nhiệm.

Trong khi đó, MacBook M5 đầu tiên là phiên bản MacBook Pro 14 inch, theo tài liệu được Apple gửi lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đầu tháng này. Ngoài chip mới, máy không thay đổi nhiều về thiết kế, nhưng bổ sung kết nối Wi-Fi 7. Còn iPad Pro M5 mới mang lại hiệu suất nhanh hơn, bản cơ bản, có RAM tăng từ 8 lên 12 GB, tích hợp hai camera trước. Với Vision Pro, Apple được cho là chỉ thay chip mới, trong khi các thông số khác không thay đổi.

Bảo Lâm (theo MacRumors, The Verge)