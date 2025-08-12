Apple có thể ra MacBook giá 600 USD

Apple được cho là sẽ công bố MacBook mới với màn hình 12,9 inch, sử dụng chip A18 Pro như trên iPhone 16 Pro và giá từ 599 USD.

Thông tin về MacBook giá rẻ đã xuất hiện cuối tháng 6, khi nhà phân tích Ming-chi Kuo nói Apple đang phát triển một phiên bản laptop 13 inch cạnh tranh với Chromebook và thúc đẩy doanh số MacBook. Ông Kuo cho biết đây sẽ là máy tính đầu tiên sử dụng chip A dành cho iPhone, thay vì chip M giống máy Mac khác.

Thông tin trên vừa được DigiTimes xác nhận lại, đồng thời đưa ra giá khởi điểm 599 USD. Hiện mẫu rẻ nhất của Apple là MacBook Air 13 inch từ 999 USD.

Minh họa MacBook giá rẻ dùng chip iPhone. Ảnh: Macrumors

Sản phẩm mới sẽ có màn hình 12,9 inch, nhỏ hơn một chút so với mức 13,6 inch của MacBook Air, không hỗ trợ công nghệ Thunderbolt. Máy sẽ được lắp ráp hoàn chỉnh tại các cơ sở của Quanta vào quý IV/2025 và bán ra thị trường cuối 2025 hoặc đầu 2026.

Theo một số chuyên gia công nghệ, doanh số hàng năm của MacBook giá rẻ có thể đạt 5-7 triệu chiếc, giúp tăng 30% doanh số MacBook nói chung, từ mức 18 triệu chiếc hiện tại.

Ông Kuo cho biết MacBook giá rẻ sẽ có thiết kế siêu mỏng, nhẹ với các màu bạc, xanh, hồng và vàng.

Huy Đức (theo Macrumors, Apple Insider)