Apple có thể đã dừng phát triển Vision Pro 'giá rẻ'

Apple được cho là đang dừng dự án Vision Pro thế hệ mới với giá rẻ để chuyển nguồn lực sang kính thông minh tương tự Meta Ray-Ban.

Bloomberg dẫn nguồn tin nội bộ cho biết sau khi tung ra kính thực tế ảo Vision Pro giá 3.500 USD, Apple đã lên kế hoạch phát triển tiếp phiên bản giá thấp hơn với tên mã N100, dự kiến ra năm 2027. Tuy nhiên, cuối tuần qua, công ty bất ngờ thông báo tạm dừng dự án, điều chuyển toàn bộ nhân viên khỏi dự án này.

Nguồn tin cho biết những người này sẽ hợp nhất với nhóm phát triển kính thông minh gọn nhẹ tương tự Meta Ray-Ban nhằm đẩy nhanh tiến độ, nhưng không đề cập về kiểu dáng hay tính năng của kính mới.

Một ý tưởng kính thông minh Apple. Ảnh: Geeky Gadgets

Vision Pro được công bố giữa năm 2023 và ra mắt tháng 2/2024. Dù thu hút sự quan tâm, mức giá cao 3.500 USD khiến sản phẩm mất dần sức hút, khiến Apple phải chuyển hướng. Theo Reuters, hãng hiện phát triển ít nhất hai loại kính mắt thông minh, một trong đó có tên mã N50 kết nối không dây với iPhone nhưng không có màn hình riêng. Thiết bị dự kiến được giới thiệu năm 2026 và bán ra năm 2027.

Phiên bản thứ hai có màn hình, ra mắt năm 2028. Tuy nhiên, một số nguồn tin nói Apple đang tìm cách đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm, nhằm đối đầu với Meta Ray-Ban Display. Kính sẽ phụ thuộc nhiều vào tương tác giọng nói và AI - yếu tố Apple đang đi sau so với đối thủ.

Apple từ chối bình luận.

Meta vừa giới thiệu Ray-Ban Display giữa tháng 9 với loạt tính năng mới. Mắt kính bên phải có màn hình hiển thị ứng dụng, cảnh báo và chỉ đường. Thiết bị được điều khiển bằng Neural Band, vòng đeo tay với khả năng nhận biết những cử chỉ nhỏ. Theo TechCrunch, Ray-Ban Display là nỗ lực mới nhất của Meta nhằm cung cấp kính thông minh có thể xử lý nhiều tác vụ mà người dùng vốn thực hiện trên smartphone. Trong nhiều năm, công ty phải tiếp cận người dùng thông qua thiết bị của đối thủ Google và Apple. Hãng đã đầu tư hàng tỷ USD vào những thiết bị thực tế ảo, nhưng hiện kính thông minh AI được đánh giá là sản phẩm hứa hẹn nhất để kết nối người dùng.

Bảo Lâm (theo Reuters, TechCrunch)