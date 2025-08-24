Apple cân nhắc tích hợp sâu Gemini vào Siri

Siri trên iPhone có thể sử dụng Gemini để trò chuyện, ra lệnh như một trợ lý AI được cá nhân hóa như với Google Pixel 10.

Theo Bloomberg, Apple và Google đang trong giai đoạn đầu tìm hiểu các cách thức có thể hợp tác về AI. Google đã thử đào tạo một phiên bản mô hình Gemini có thể chạy trên máy chủ Apple và tích hợp sâu vào Siri. Nhà sản xuất iPhone trước đây cũng đã xem xét các quan hệ hợp tác tương tự với OpenAI và Anthropic.

Gemini chạy trên phần cứng và máy chủ của Apple có thể mang lớp bảo mật cao hơn so với phiên bản Google đang cung cấp. Công ty gọi đây là Private Cloud Compute, đảm bảo mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ theo triết lý kinh doanh của "Quả táo".

Hình dung về trợ lý ảo Siri khi kết hợp Gemini. Ảnh minh họa: Macobserver

"Apple đang đồng thời phát triển hai phiên bản Siri mới: một có tên Linwood, sử dụng các mô hình của riêng công ty, và một phiên bản khác có tên mã là Glenwood, chạy trên công nghệ bên ngoài", nguồn tin cho biết. Quyết định cuối cùng chưa được đưa ra nhưng vẫn có khả năng công ty có trụ sở ở Cupertino vẫn dùng các mô hình do chính họ phát triển.

Việc nhượng lại một công nghệ then chốt cho đối thủ cạnh tranh được cho là trái ngược hoàn toàn với phong cách của Apple. Tuy nhiên, điều này cho thấy công ty đã gặp khó thế nào trong việc triển khai Apple Intelligence. Phần lớn các tính năng AI mới đã có trên bản cập nhật iOS 18 nhưng lại thiếu vắng sự nâng cấp của Siri, có khả năng dùng dữ liệu cá nhân để thực hiện hành động trong ứng dụng.

Một số trang công nghệ cho biết những hỗn loạn trong phát triển AI của riêng mình là lý do chính khiến Apple quyết định thử khả năng dùng mô hình AI của bên thứ ba. Khi Google ra mắt Pixel 10 ít ngày trước, Gemini đã cung cấp bộ tính năng tương tự Apple đã hứa hẹn với Siri mới. Điều này cho thấy AI của Google có thể làm được những điều tương tự trên iOS nếu có những thay đổi phù hợp.

Ngoài tích hợp sâu vào Siri, Apple cũng có thể lên kế hoạch cung cấp Gemini như một giải pháp thay thế ChatGPT trong Apple Intelligence hiện tại. Việc Gemini hỗ trợ một số tính năng AI trong bộ sản phẩm của Apple sẽ khiến công ty bị đặt vào vị thế tương tự Samsung, khi Galaxy AI phần lớn dựa trên sự kết hợp giữa mô hình tùy chỉnh và Gemini.

Hoài Anh