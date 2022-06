Apple bị phản đối vì iOS 16 không hỗ trợ iPhone 7

Nhiều người dùng phản ứng khi iPhone 7 và 7 Plus không thể nâng cấp lên iOS 16, khiến họ có nguy cơ phải mua thiết bị mới.

Các ý kiến chỉ trích xuất hiện ngay sau khi Apple công bố iOS 16 ngày 6/6. Một số nhà phát triển và người dùng cho rằng cấu hình iPhone 7/7 Plus hoàn toàn có thể đáp ứng được hệ điều hành mới, nhưng Apple vẫn bỏ qua.

iPhone 7 Plus từng là điện thoại bán chạy nhất tại Việt Nam đến giữa năm 2020. Ảnh: Lưu Quý

"Tôi thích cách Apple phát hành iOS 16 để ép người dùng iPhone 7 và 7 Plus phải lên đời máy. Chiến thuật bán hàng đỉnh cao", một người châm biếm trên diễn đàn của Apple.

iOS 16 là đợt nâng cấp lớn của hệ điều hành iOS, mang đến một số thay đổi mà người dùng đã chờ đợi từ lâu như tùy chỉnh màn hình khóa, chỉnh sửa tin nhắn trong iMessage... Nền tảng mới có thể hoạt động trên iPhone 8 trở đi, trong khi bản iPadOS 16 hỗ trợ từ mẫu iPad Gen 5 về sau.

Theo các nhà phân tích, do phiên bản trước là iOS 15 hỗ trợ tới iPhone 6s, nhiều người tin iOS 16 có thể hoạt động tốt với iPhone 7. Apple hiện chưa giải thích về quyết định ngừng hỗ trợ này.

Có ý kiến cho rằng có thể cấu hình máy không đáp ứng được các thay đổi của iOS mới. Tuy nhiên, lý do này bị nhiều người bác bỏ bởi một số mẫu iPad như Gen 6, Gen 7 vốn sử dụng chip A10 Fusion tương tự iPhone 7, hay iPad Gen 5 thậm chí sử dụng chip A9 yếu hơn, vẫn nằm trong diện được cập nhật.

"iPhone 7 không đáng bị ngừng nâng cấp iOS. Tất cả những gì họ cần làm là giới hạn một số tùy chỉnh trên màn hình khóa, khi đó máy hoàn toàn có thể chạy iOS 16", Shawn Murphy, một người dùng Apple lâu năm, nhận xét.

Theo MacRummors, về lý thuyết, Apple hoàn toàn có thể vô hiệu hóa các tính năng yêu cầu cao về CPU hoặc các tính năng liên quan đến AI khi triển khai bản cập nhật cho iPhone đời cũ. Ví dụ, các tính năng liên quan đến iMessage không yêu cầu khả năng xử lý mạnh, nên hoàn toàn có thể được áp dụng cho iPhone 7.

Ngoài ra, trang công nghệ này còn đưa ra giải thuyết là iOS 16 vốn đủ khả năng chạy trên iPhone 7 Plus do có RAM 3 GB. Tuy nhiên, do lo ngại người dùng có thể nhầm với iPhone 7, hãng loại luôn cả bản 7 Plus trong diện được nâng cấp.

Bên cạnh ý kiến phản đối, một số người ủng hộ Apple. "Ngừng hỗ trợ là việc nên làm. Liệu có bao nhiêu thiết bị Android sáu năm tuổi vẫn được nâng cấp đến giờ?", thành viên Kylo viết trên diễn đàn Apple.

Ngoài ra, số lượng người dùng iPhone 7 hiện không quá lớn. Trong trường hợp muốn nâng cấp với chi phí thấp, người dùng có thể chọn một số sản phẩm như iPhone SE 2022.

iPhone 7 và 7 Plus ra mắt từ năm 2016. Bộ đôi từng là điện thoại đột phá nhất của Apple khi là thế hệ iPhone đầu tiên hỗ trợ chống nước, có nút Home cảm ứng và loại bỏ cổng tai nghe 3,5mm. Riêng iPhone 7 Plus là thiết bị đầu tiên có camera kép với ống kính tele và khả năng chụp ảnh chân dung.

Lưu Quý