Tôi ăn mì gói sau bữa tối 7 triệu đồng với bạn gái mới quen

Tôi bị một vố đau khi tưởng mình đã tìm được 'chân ái cuộc đời' sau nhiều năm không hẹn hò.

Tôi năm nay 34 tuổi. Năm 28 tuổi tôi chia tay với bạn gái quen từ thời đại học. Tưởng là sắp cưới nhau đến nơi nhưng sau đó bạn gái tôi theo gia đình đi định cư nước ngoài, thế là duyên lỡ từ đây.

Suốt thời gian đó đến nay, tôi không hẹn hò với ai cả. Tết vừa rồi, bố mẹ quá hối thúc chuyện cưới hỏi nên tôi cũng có chút xao động. Nhưng, hẹn hò với ai đây? Vòng tròn mối quan hệ xung quanh tôi không còn đối tượng phù hợp, vì các bạn bè đồng trang lứa đã có con hết cả rồi.

Mấy tháng trước, tôi vứt sĩ diện qua một bên, tải app hẹn hò về điện thoại. Tôi chọn một vài tấm ảnh ưng ý nhất làm ảnh đại diện. Sau đó hồi hợp xem có tương hợp với ai không.

Rất nhanh, tôi tương hợp với một bạn nữ, chỉ mới 24 tuổi, khá xinh. Ban đầu tôi ngại nói chuyện vì khoảng cách tuổi tác, tận 10 tuổi. Cô gái ấy chủ động nhắn tin trước làm quen. Nói chuyện, chia sẻ với nhau được ba ngày, tôi thấy rất hợp nhau, cứ tưởng là chân ái cuộc đời tôi vì lâu lắm rồi mới tìm được người hợp đến vậy.

Cô gái chủ động tạo cuộc hẹn đầu tiên và bảo "đến quán này nha anh, quán này em đi với bạn thấy ok lắm". Tôi khấp khởi đến nơi gặp thì thấy cô gái đã đến trước. Cô gái này ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều, theo đánh giá của tôi.

Vừa ngồi xuống bàn thì cô ấy lựa menu và kêu rất nhiều món ăn, nước uống so với số lượng hai người. Đến cuối buổi, nhìn hóa đơn 7 triệu đồng mà tôi tá hỏa tam tinh. Càng khó xử hơn khi cô gái bảo "hôm nay quen đem ví, anh trả hộ có gì mình share bill nha". Dĩ nhiên là sau đó không có "share bill" nào ở đây.

Tôi cắn răng trả hóa đơn và trong tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn, đủ ăn mì gói tới lúc lãnh lương. Tôi đã bị lừa một vố đau, dù trước đó đã đọc chia sẻ của một số bạn về vấn nạn bị lừa qua ứng dụng hẹn hò. Đại khái, một số đối tượng có

móc nối" với một số quán, sẽ dụ người quen qua app đến, cố tình kêu thật nhiều đồ ăn, nước uống, sau đó sẽ được hưởng hoa hồng.

Các trẻ nếu có dùng các ứng dụng hẹn hò, hãy hết sức cẩn trọng, nếu có đi gặp và thấy dấu hiệu như tôi, hãy tìm cách "thoát pressing" ngay.

Hoàng Anh