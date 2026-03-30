Áp thuế 0,1% giá chuyển nhượng tài sản mã hóa

Từ nay, nhà đầu tư cá nhân, không phân biệt trong hay ngoài nước, sẽ chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản mã hóa.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa. Đây là quy định nằm trong chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025.

Bộ Tài chính xác định hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa thuộc nhóm không chịu thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, nhà đầu tư là cá nhân có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Tỷ lệ được xác định là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Quy định này áp dụng với mọi nhà đầu tư cá nhân, không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú.

Mức này tương đương cách tính thuế với giao dịch chứng khoán. Trước đó, cơ quan quản lý từng đề xuất tính thuế trên doanh thu của mỗi giao dịch. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho rằng dự thảo chưa làm rõ cách xác định doanh thu đối với từng giao dịch, đặc biệt với tổ chức nước ngoài và cá nhân tham gia thị trường.

Đồng xu biểu trưng của Bitcoin - tiền số lớn nhất thế giới. Ảnh: Bảo Lâm

Nhà đầu tư tổ chức có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%. Trong đó, thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa trong kỳ được xác định bằng giá bán trừ đi giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Quy định trên cũng áp dụng với doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức thuế 20% sẽ không được áp dụng với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng và từ trên 3 tỷ đến không quá 50 tỷ đồng. Nếu thuộc hai trường hợp này, doanh nghiệp sẽ đóng thuế lần lượt là 15% và 17% theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Riêng nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số để xác thực trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Thị trường này được thí điểm tại Việt Nam trong 5 năm, tính từ tháng 9/2025. Việc chào bán, phát hành, giao dịch và thanh toán tài sản mã hóa được thực hiện bằng VND. Trước khi có chính sách thuế riêng, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa chịu thuế như chứng khoán.

Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ. Việc thực hiện thí điểm thị trường này trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, an toàn, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia.

Chính phủ định hướng tối đa 5 doanh nghiệp được thí điểm lập sàn giao dịch trong giai đoạn đầu, nhằm kiểm soát rủi ro và đánh giá tác động trước khi mở rộng. Các doanh nghiệp cần có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng thương mại và khoảng 33 lần nếu so với công ty vận tải hàng không. Nhà đầu tư nước ngoài được nắm tối đa 49% vốn.

Theo văn bản gửi Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước để lấy ý kiến hôm 12/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết có 5 hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Các ứng cử viên bao gồm Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (liên quan Chứng khoán VIX), Lộc Phát Việt Nam (liên quan LPBank), Việt Nam Thịnh Vượng (liên quan VPBank), Techcom (liên quan Techcombank) và Tài sản số Việt Nam (liên quan Sun Group).

Tất Đạt