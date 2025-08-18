Sáng nay, áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ, dự báo vào Quảng Ninh - Lạng Sơn với sức gió tối đa 49 km/h, gây mưa cho Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, áp thấp nhiệt đới mạnh 61 km/h, cấp 6-7, giật cấp 9 trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ 135 km về phía đông nam và đang theo hướng tây với tốc độ 15 km/h.

Đến 7h ngày mai, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, lệch về hướng tây bắc trên khu vực Quảng Ninh - Lạng Sơn, sau đó đổi hướng đi vào biên giới Việt - Trung và suy yếu thành vùng áp thấp.

Đài khí tượng Hong Kong dự báo áp thấp nhiệt đới đêm nay sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Ninh với sức gió 45 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông nam Quảng Trị, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động.

Trên đất liền ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng từ chiều nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng lưu ý áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn từ nay đến 20/8. Trong đó, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ trên 300 mm. Nghệ An ngày và đêm nay mưa 30-60 mm, cục bộ trên 120 mm. Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa 20-50 mm, cục bộ trên 100 mm.

Do mưa đã duy trì nhiều ngày khiến độ ẩm đất đạt ngưỡng bão hòa, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở 152 xã tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 16/8 đã có công điện gửi các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Khánh Hòa cùng các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão, trong đó hai cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Cơn gần nhất là Wipha đổ bộ đất liền Hưng Yên - Ninh Bình. Bão không mạnh nhưng đã gây mưa lớn, đặc biệt là hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, làm hai người chết do lũ cuốn và sạt lở, 5 người bị thương. 687 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hơn 119.000 ha lúa, chủ yếu ở Ninh Bình bị ngập. Nhiều hộ dân ở vùng núi Nghệ An phải di tản trong đêm, nhà dân ngập cao cả mét.

Cách đây một tháng, cơ quan khí tượng dự báo đến tháng 10, Biển Đông sẽ xuất hiện khoảng 7 cơn, trong đó 3 cơn ảnh hưởng đến đất liền.

Gia Chính