Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão

Sau khi vào Biển Đông rạng sáng 18/9, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cơn bão thứ 8 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng nay áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Dự báo hôm nay áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 19/9, bão trên vùng biển bắc Bắc Biển Đông, cấp 8-9, giật cấp 11 theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Đến 7h ngày 20/9, bão ở phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, giữ hướng với tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Các đài khí tượng Nhật Bản, Hong Kong đều cho rằng áp thấp nhiệt đới khi mạnh lên thành bão sẽ đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông rồi suy yếu, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Cùng lúc này, ngoài khơi Philippines đang tồn tại một xoáy thuận nhiệt đới. Các cơ quan khí tượng quốc tế nhận định xoáy thuận này khi mạnh lên thành bão có thể đạt cường độ 175 km/h, đi vào Biển Đông và giữ cường độ mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động.