Áp lực tài chính với ông Biden sau khi rời Nhà Trắng

Không còn chuyên cơ riêng hay các đặc quyền của tổng thống, ông Biden bước vào cuộc sống hậu Nhà Trắng với nhiều thách thức về tuổi tác, bệnh tật, áp lực tài chính.

Trong dịp quốc khánh đầu tiên sau khi rời Nhà Trắng, cựu tổng thống Joe Biden chọn đi nghỉ lễ tại một khu nhà di động cao cấp ở Malibu, thuộc sở hữu của nhạc sĩ Moby, bạn thân của Hunter Biden. Ông và phu nhân Jill Biden ăn tối giản dị bên bờ biển tại quán Paradise Cove Beach Cafe.

Khung cảnh này tương phản rõ rệt với kỳ nghỉ sang trọng của những người tiền nhiệm. Gia đình cựu tổng thống Barack Obama chọn nghỉ tại hòn đảo nổi tiếng Martha’s Vineyard, trong khi vợ chồng Bill Clinton dự tiệc cưới thượng lưu ở khu nghỉ dưỡng hạng sang Hamptons.

Điều đó cũng phản ánh thực tế cuộc sống hậu nhiệm kỳ của ông Biden không còn nhiều hào quang như mong đợi, theo giới quan sát. Ở tuổi 82, ông Biden đối diện nhiều thách thức khi vừa phải điều trị ung thư tuyến tiền liệt, vừa đối phó với căn bệnh ung thư da.

Không như các cựu tổng thống khác có thể kiếm được rất nhiều tiền sau khi kết thúc nhiệm kỳ nhờ các hợp đồng viết sách, hồi ký, diễn thuyết, tuổi tác và bệnh tật đã hạn chế cơ hội tài chính của ông Biden đi rất nhiều.

Ông Biden với vết băng bó trên đầu khi dự tang lễ cựu thống đốc Delaware Mike Castle hồi cuối tháng 8. Ảnh: USA Today

Không chỉ là vấn đề sức khỏe, sau khi rời nhiệm sở, ông Biden còn mất dần chỗ dựa trong đảng Dân chủ. Thậm chí, bà Kamala Harris, cấp phó từng được ông hậu thuẫn, gần đây còn công khai chỉ trích ông trong cuốn sách mới. Bà nói đảng Dân chủ đã "liều lĩnh" khi để ông Biden tái tranh cử.

Không còn chuyên cơ riêng, ông Biden giờ đây thường di chuyển bằng máy bay của hãng hàng không thương mại American Airlines hoặc tàu hỏa Amtrak. Mức phí mà ông đưa ra cho mỗi buổi diễn thuyết là khoảng 300.000-500.000 USD, nhưng số lời mời khá ít ỏi.

Nhóm vận động hành lang SHRM từng đề nghị trả cho ông Biden 275.000 USD cho một bài phát biểu trước hơn 20.000 người tham dự tại hội nghị thường niên của nhóm vào tháng 7. Tuy nhiên, nhóm cuối cùng đã đồng ý trả 300.000 USD để giúp ông trang trải chi phí máy bay và chỗ ở.

Bên cạnh thu nhập từ các buổi diễn thuyết, ông Biden có khoản lương hưu 416.000 USD mỗi năm, trong đó 250.000 USD với tư cách cựu tổng thống cùng 166.000 USD cho những năm làm phó tổng thống và nghị sĩ quốc hội. Tuy nhiên, số tiền này dường như chưa để giúp ông giải quyết các vấn đề tài chính.

Trong những tuần đầu sau khi rời nhiệm sở, ông Biden tâm sự với một số người rằng ông dự kiến phải trả khoản nợ cá nhân khoảng 800.000 USD, trong đó một phần là khoản vay mua căn nhà ở Rehoboth Beach, bang Delaware.

Gia đình ông Biden đã có một số khoản nợ trong những năm gần đây. Hồ sơ tài chính cho thấy ông có khoản thế chấp với ngân hàng TD năm 2013 và một khoản vay thế chấp nhà với ngân hàng M&T năm 2022.

Bà Jill Biden đã nghỉ dạy tại Đại học Cộng đồng Bắc Virginia với mức lương 100.000 USD. Bà chuyển sang đảm nhận vị trí không lương Chủ tịch Mạng lưới Sức khỏe Phụ nữ tại Viện Milken, tổ chức tư vấn do cựu chuyên gia tài chính Michael Milken thành lập.

"Nếu gia đình ông Biden duy trì lối sống tiết kiệm, mọi chuyện sẽ ổn thôi", một người am hiểu về vấn đề tài chính của gia đình cựu tổng thống nói.

Tuy nhiên, gia đình cựu tổng thống gần đây cũng vướng nhiều rắc rối. Con trai ông là Hunter Biden đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Vợ cũ của Hunter đã hầu tòa nhiều lần trong 6 năm qua để yêu cầu chồng cũ chuyển tiền cấp dưỡng cho ba đứa con. Theo hồ sơ nộp lên tòa án hồi tháng 4/2023, Hunter đã nợ vợ cũ hơn 3 triệu USD.

Hồi tháng 3, Hunter thừa nhận với thẩm phán rằng anh "đã bị giảm đáng kể thu nhập" kể từ cuối năm 2023 và hiện có khoản nợ lên tới hàng triệu USD, trong khi doanh thu bán tranh và sách suy giảm. Cũng giống như cha mình, Hunter rất hiếm khi được mời cho các buổi diễn thuyết có trả phí.

"Tôi đã kỳ vọng ký các hợp đồng diễn thuyết hoặc tham dự sự kiện có trả phí, nhưng điều đó không xảy ra", Hunter từng nói với thẩm phán.

Cựu tổng thống Biden cũng muốn giúp đỡ con gái Ashley, người mới nộp đơn ly hôn tháng trước, và muốn có một khoản tiền để dành cho các cháu.

Cựu tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu ở New Castle, Delaware, ngày 30/5. Ảnh: Reuters

Mùa hè này, ông Biden ký hợp đồng xuất bản hồi ký trị giá khoảng 10 triệu USD với Hachette Book Group, nhưng con số này được cho khá khiêm tốn nếu so với 60 triệu USD mà gia đình ông Obama từng nhận được.

Bạn bè cho biết ông Biden đang dành hầu hết thời gian cho cuốn hồi ký. Ông hồi tháng 7 cũng thừa nhận "đang làm việc cật lực" để hoàn thành tác phẩm. Cựu tổng thống cùng người viết tiểu sử đã gặp gỡ nhiều chính trị gia và đồng minh cấp cao trong đảng Dân chủ để phân tích về những năm tháng ông phụng sự đất nước.

Ông Biden cũng ấp ủ tham vọng xây dựng một trung tâm tổng thống, dự kiến đặt tại Đại học Delaware. Tuy nhiên, quá trình gây quỹ cho dự án không thuận lợi, khi nhiều nhà tài trợ vẫn còn thất vọng về cách ông Biden rời bỏ chiến dịch tranh cử năm 2024.

Luật sư John Morgan, từng là nhà tài trợ lớn cho ông Biden, cho rằng việc gây quỹ cho trung tâm tổng thống "sẽ được xem là gánh nặng lớn sau tất cả những gì đã xảy ra".

Thanh Tâm (Theo WSJ, Rolling Stone)