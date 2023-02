Áp lực khi nghĩ về tương lai của con

Tôi là mẹ đơn thân, con gái 10 tuổi, hai mẹ con sống cùng ông bà ngoại.

Con tôi xinh xắn, khỏe mạnh, ngoan, đang học trường tiểu học công gần nhà. Tôi gần 40 tuổi, trước đây vì không phù hợp quan điểm sống với chồng nên mới ly hôn. Tôi cũng xác định không đi bước nữa vì có con gái, rất chú trọng đến tình cảm và sự an toàn của con. Tôi muốn dành hết tình thương cho con.

Tôi hướng nội, làm tốt chuyên môn nhưng không phù hợp kinh doanh. Tôi từng thử qua nhưng không may thất bại, nguyên nhân một phần do thiếu may mắn, một phần tự nhận thấy bản thân không phù hợp. Có lẽ tôi hơi cảm tính nhưng đôi khi trong kinh doanh, người ta cần bớt tình cảm và sự chân thật lại mới cạnh tranh được, trong khi tôi không làm được hai thứ đó. Công việc hiện tại của tôi là làm chuyên môn cho một doanh nghiệp, thu nhập đủ trang trải chi phí cho cả gia đình. Mỗi năm tôi dư khoảng 100 triệu đồng. Hai năm trở lại đây, thu nhập của tôi mới được mức này, còn trước đó thấp hơn và không có dư.

Con tôi học lực bình thường, bé không quá thông minh nhưng rất kỹ tính. Bé có khả năng quan sát tốt mọi sự việc, từ vật thể đến tính cách mỗi người xung quanh và diễn đạt lại khá tinh tế. Bé thích vẽ, thích làm đồ chơi. Bé không học tốt ngoại ngữ, còn môn Toán học tương đối ổn, khả năng học thuộc lòng nhanh nhưng lại mau quên. Trong lớp, con tôi thuộc top 10 những bạn học tốt, nhưng tôi vẫn ám ảnh về việc sau này bé sẽ như thế nào. Tôi thấy bạn bè, đồng nghiệp xung quanh cho con học hết cái này đến cái khác như lập trình, ngoại ngữ, rồi định hướng tương lai cho đi du học này nọ, tôi cảm thấy rất áp lực.

Hiện tại, tôi cho con học vừa phải, dành thời gian cho bé làm những việc bé thích. Cuối tuần tôi cho bé học thêm một môn thể thao và một môn năng khiếu, thấy bé rất vui vẻ. Bé biết yêu thương mọi người. Tuy đôi lúc hơi bướng bỉnh nhưng chỉ cần nhỏ nhẹ giải thích là bé sẽ hiểu vấn đề. Riêng tôi luôn áp lực, sợ sau này con thua kém các bạn, nhưng tôi rất kiềm chế, ít la mắng con, cũng chưa bao giờ đánh con.

Mong các bạn cho lời khuyên về việc dạy con và định hướng tương lai cho con như thế nào. Do tôi sinh ra trong gia đình lao động, tự vươn lên, không có nhiều tài sản để lại cho con, cũng chưa biết khi con lớn mọi việc có thuận lợi để tôi đầu tư tốt hơn cho con hay không. Suy nghĩ này làm tôi rất mệt mỏi. Xin cảm ơn.

Hằng

