Áp lực 'già là đào thải', kỹ sư công nghệ đổ tiền thẩm mỹ

MỹBị ám ảnh bởi văn hóa chuộng tuổi trẻ và áp lực "già đi là bị đào thải", nam giới tại Thung lũng Silicon đang chi hàng trăm nghìn USD để căng da mặt, nâng mí mắt.

Công nghệ từ lâu được xem là "cuộc chơi của người trẻ". Trong một buổi nói chuyện vào năm 2024, nhà đầu tư mạo hiểm Keith Rabois kể lại lời khuyên mà đồng nghiệp tỷ phú Peter Thiel đưa cho ông: "Bạn không thể thuê bất kỳ ai trên 30 tuổi".

Câu nói này phản ánh một thực tế khắc nghiệt tại trung tâm công nghệ của thế giới, WSJ nhận định hôm 27/10. Theo các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, không có gì ngạc nhiên khi giờ đây, nam giới trong ngành công nghệ đang chi hàng nghìn USD cho những thủ thuật như "căng da mặt mini", nâng cổ và nâng mí mắt để chống lại các dấu hiệu lão hóa. Thứ mới nhất được thêm vào diện mạo của dân công nghệ chính là một khuôn mặt hoàn toàn mới.

Timothy Marten, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại San Francisco, cho biết áp lực về ngoại hình đang thay đổi. "Xã hội của chúng ta theo truyền thống đã đặt nhiều áp lực hơn lên phụ nữ trong việc trông trẻ trung nhưng giờ đây mọi người đều cảm thấy điều đó, đặc biệt là ở Thung lũng Silicon, nơi bạn bắt đầu bị dán nhãn 'không còn phù hợp' hay 'lỗi thời'", bác sĩ Marten nói.

Sự bùng nổ nhu cầu từ nhóm khách hàng đặc biệt này được các phòng khám ghi nhận rõ rệt. Ben Talei, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở Beverly Hills, người tính phí khoảng 125.000-150.000 USD (3,2-3,9 tỷ đồng) cho một ca căng da mặt và nâng cổ tiên tiến, chứng kiến nhu cầu từ các "chàng trai công nghệ" tăng gấp 5 lần chỉ trong vòng 5 năm qua.

Doanh nhân công nghệ 60 tuổi thực hiện phẫu thuật căng da mặt và nâng cổ sâu do bác sĩ Ben Talei thực hiện. Ảnh: Ben Talei

Tại San Francisco, bác sĩ Andrew Barnett cũng nhận thấy xu hướng tương tự. Ông cho biết yêu cầu căng da mặt từ nam giới trong ngành công nghệ tăng khoảng 25% so với mức trước đại dịch Covid-19, trong khi phẫu thuật mí mắt tăng vọt tới 50%. "Sự gia tăng đáng chú ý nhất dường như là ở nam giới làm trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân", ông Barnett, người có chi phí căng da mặt từ 40.000 đến 65.000 USD (1-1,7 tỷ đồng), cho biết thêm.

Bên cạnh áp lực duy trì vẻ ngoài trẻ trung trong một thị trường việc làm cạnh tranh khốc liệt, đại dịch và sự trỗi dậy của "thần dược giảm cân" Ozempic cũng đóng vai trò quan trọng. "Sau Covid, phẫu thuật thẩm mỹ bùng nổ", Cynthia Goodman, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hạt Marin, California, nói, đề cập đến sự gia tăng đột ngột xuất phát từ việc mọi người phải liên tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình trên các cuộc họp qua Zoom.

Hơn nữa, chế độ làm việc kết hợp, một mô hình được Thung lũng Silicon nhanh chóng áp dụng, đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi. Daniel Lévy, bác sĩ da liễu thẩm mỹ ở Bellevue, Washington, giải thích làm việc tại nhà đã cho mọi người "cơ hội thực hiện các cuộc phẫu thuật đòi hỏi thời gian nghỉ dưỡng" mà không bị đồng nghiệp chú ý.

Về mặt tâm lý, nỗi sợ hãi thậm chí còn sâu sắc hơn. Bác sĩ Stephen Sabin, một nhà phân tâm học ở San Francisco, tiết lộ các khách hàng nam giới làm trong ngành công nghệ của ông thường xuyên bày tỏ mối lo ngại về việc "già đi và bị đào thải". Điều này khiến nhiều người tìm đến thủ thuật thẩm mỹ như một giải pháp. Bác sĩ Sabin cho hay xu hướng ban đầu chỉ là botox và các phương pháp điều trị không phẫu thuật tương tự. Nhưng giờ đây, những thủ thuật đó đã trở nên quá phổ biến ở Thung lũng Silicon đến mức chúng "gần như lỗi thời". "Câu hỏi bây giờ gần như là: Tại sao không làm những điều này để giúp bạn cảm thấy tốt hơn?", ông nói.

Theo bác sĩ Goodman, có một sự phân chia rõ rệt theo độ tuổi. Nam giới ở độ tuổi 30 thường chọn các thủ thuật không phẫu thuật như botox và "một chút chất làm đầy". Nhưng khi bước sang tuổi 40, họ bắt đầu tìm đến các phương pháp phẫu thuật nhiều hơn, đặc biệt là "căng da mặt mini".

Bác sĩ Barnett giải thích "căng da mặt mini" không phải là một thuật ngữ y tế chính thức mà thường dùng để chỉ một ca căng da mặt với ít vết rạch hơn và quan trọng là thời gian nghỉ dưỡng ngắn hơn. Bệnh nhân chỉ cần khoảng 1-10 ngày để hồi phục, so với 2-3 tuần của một ca căng da mặt toàn phần. Thủ thuật này có xu hướng tập trung vào phần dưới của khuôn mặt, giải quyết tình trạng da chảy xệ và nọng cằm. "Căng da mặt mini đang trở nên phổ biến hơn vì không ai muốn vẻ ngoài thiếu tự nhiên của các phương pháp căng da mặt kiểu cũ", bác sĩ Goodman nói thêm. Phiên bản "căng da mặt sẹo ngắn" của bà có giá khởi điểm 15.000 USD.

Tâm lý tiếp cận phẫu thuật thẩm mỹ của nam giới cũng đã thay đổi hoàn toàn. "Đàn ông từng đợi đến những năm 60 hoặc 70 tuổi, thực hiện một ca căng da mặt và mọi người sẽ nói: 'Thật là một ca căng da mặt tuyệt vời'", bác sĩ Marten cho hay. "Bây giờ, họ muốn xử lý vấn đề ngay ở độ tuổi 40 và 50. Đó là 'bảo trì sớm' thay vì 'sửa chữa muộn'".

Với mức giá từ 75.000 đến 150.000 USD cho một ca căng da mặt và nâng cổ, bác sĩ Marten cho biết bệnh nhân nam ngày nay có xu hướng muốn một vẻ ngoài tự nhiên và kín đáo. "Đàn ông chắc chắn có vẻ kín tiếng hơn so với phụ nữ khi nói về thủ thuật của họ", ông nhận xét.

Cùng với căng da mặt, một thủ thuật cực kỳ phổ biến khác là nâng mí mắt, hay còn gọi là phẫu thuật tạo hình mí mắt, giúp khắc phục bọng mắt sưng húp và phần da thừa bị sụp ở mí mắt trên. Arman Serebrakian, bác sĩ phẫu thuật ở Bay Area, cho hay: "Hầu hết đàn ông trong ngành công nghệ đến đây là vì mí mắt". Ông tính phí khoảng 5.000-7.000 USD cho phẫu thuật mí mắt trên và 8.000-10.000 USD cho mí mắt dưới.

Bác sĩ Goodman kể từng thực hiện "rất nhiều" ca nâng mí mắt cho nam giới ở độ tuổi 50. "Với thủ thuật ngắn được thực hiện ngay tại văn phòng, họ có thể trông trẻ ra 10 tuổi", bà nói, dẫn chứng một bệnh nhân giấu tên, là giám đốc sản phẩm cấp cao cho công ty bảo hiểm quốc gia tại Bay Area.

Người này phẫu thuật tạo hình mí mắt để loại bỏ "bọng mắt" của mình khoảng 10 năm trước, khi ở độ tuổi cuối 50. Ca phẫu thuật được thực hiện dưới hình thức gây tê tại chỗ và ông chỉ dùng thuốc giảm đau không kê đơn sau đó. "Trông nó khá kinh khủng", ông nói, cho biết đã làm việc tại nhà trong một tuần. Khoảng 3 tuần sau, khi vết sưng xẹp xuống, người đàn ông cảm thấy tự tin hơn trong công việc và "yêu thích diện mạo mới".

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật nâng cổ sẹo ngắn của một bệnh nhân 46 tuổi do bác sĩ Dino Elyassnia cung cấp. Ảnh: Dino Elyassnia

Sự tiến bộ của y học cũng góp phần làm gia tăng các ca căng da mặt, theo các bác sĩ. Ông Barnett cho biết các loại thuốc mới đã "giảm đáng kể vết bầm tím và sưng", rút ngắn thời gian phục hồi, trong khi kỹ thuật mới cũng cải thiện kết quả. Một yếu tố ảnh hưởng khác đến từ chính những người bạn đời. Victoria Hitchcock, một nhà tư vấn phong cách ở Bay Area với nhiều khách hàng công nghệ, chia sẻ nam giới thường thấy vợ mình trải qua các thủ thuật. Sau đó, họ nhận ra "cũng không tệ lắm" và quyết định làm theo.

Cuối cùng, sự phổ biến của các loại thuốc giảm cân GLP-1 như Ozempic trong giới công nghệ cũng đang gián tiếp thúc đẩy nhu cầu căng da mặt. Bác sĩ Goodman giải thích việc giảm cân quá nhanh chóng bằng thuốc dẫn đến tình trạng "da chùng nhão" rất nhiều. Bác sĩ Marten gọi hiện tượng này là "sự xẹp hơi" của khuôn mặt, khiến mọi người trông hốc hác và già nua hơn, buộc họ phải tìm đến phẫu thuật để phục hồi.

Sau 3 thập kỷ trong nghề, bác sĩ Marten chứng kiến một sự thay đổi cơ bản trong xã hội. "Trong lịch sử, nếu đàn ông có thành tựu, họ được tôn trọng bất kể trông như thế nào. Trong khi đó, một phụ nữ, cho dù có thành tựu đến đâu, vẫn phải trông xinh đẹp mới được ngưỡng mộ", ông nói. "Giờ đây, đàn ông thấy thành tựu là không đủ. Họ cũng phải có vẻ ngoài tương xứng".

Bình Minh (Theo Wall Street Journal)