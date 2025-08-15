Áp dụng cơ chế đặc thù xây dựng sân bay Gia Bình

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ tục đầu tư và xây dựng rút gọn.

Nghị quyết có hiệu lực từ 14/8/2025 đến khi các dự án hoàn thành. Danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù gồm: đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; các công trình bảo đảm hoạt động bay; dự án tái định cư, công trình phục vụ giải phóng mặt bằng, đường kết nối trực tiếp cảng và các hạng mục liên quan.

Thủ tục rút gọn

Theo Nghị quyết, các dự án không phải xin giấy phép xây dựng, nhưng nhà đầu tư phải hoàn thiện đủ điều kiện khởi công trong 6 tháng kể từ ngày khởi công. Bộ Công an được giao lựa chọn nhà đầu tư trước khi Quốc hội quyết định chủ trương, đồng thời chuyển giao nguyên trạng đất và tài sản cho UBND tỉnh Bắc Ninh bàn giao cho đơn vị trúng thầu. Nhà đầu tư phải hoàn trả toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và hạ tầng đã được đầu tư trước đó.

Các công trình bảo đảm hoạt động bay được đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công - tư), thanh toán bằng ngân sách nhà nước, không cần quyết định chủ trương đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng theo hình thức đặc biệt. Bộ Công an là cơ quan chủ quản, chuẩn bị dự án, ký hợp đồng và bố trí vốn thanh toán; Bộ Xây dựng phối hợp bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ba dự án tái định cư, công trình phục vụ giải phóng mặt bằng và đường kết nối cũng thực hiện theo phương thức PPP, được thanh toán bằng quỹ đất, áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm chuẩn bị và ký hợp đồng.

Mặt bằng dự kiến quy hoạch sân bay Gia Bình.

Điều chỉnh quy hoạch

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không và Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 sẽ được điều chỉnh theo trình tự rút gọn, không cần đánh giá môi trường chiến lược. Quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành liên quan được điều chỉnh đồng thời.

Khi phê duyệt dự án hưởng cơ chế đặc thù, cơ quan có thẩm quyền được quyết định các nội dung khác với quy hoạch, kế hoạch hiện hành. Sau đó, các quy hoạch liên quan sẽ được rà soát, điều chỉnh, cập nhật kịp thời. UBND tỉnh Bắc Ninh được phép sử dụng chỉ tiêu đất trồng lúa theo nhu cầu dự án và thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, gồm lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Đầu tháng 8, Bộ Tài chính nhận đề xuất đầu tư dự án từ Tập đoàn Masterise - doanh nghiệp trong nước đầu tiên muốn thực hiện dự án này. Nếu được chấp thuận, sân bay sẽ phục vụ mục tiêu an ninh - quốc phòng và là cửa ngõ hàng không của Hà Nội, hướng tới vai trò trung chuyển lớn của châu Á và trung tâm logistics hàng không.

Sân bay có diện tích khoảng 1.884 ha (không gồm đất an ninh do Bộ Công an quản lý), trong đó 957 ha cho công trình hàng không dân dụng, 927 ha cho khu bay dùng chung. Đến năm 2030, sân bay có 2 đường cất hạ cánh, công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đến 2050 sẽ có 4 đường cất hạ cánh, công suất 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Tổng vốn đầu tư dự án 195.124 tỷ đồng, gồm 29.268 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư (15%) và hơn 165.855 tỷ đồng vốn huy động (85%).

Đoàn Loan