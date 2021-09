Nằm gần miệng núi lửa Dallol ở lòng chảo Danakil của sa mạc cùng tên tại Ethiopia là một ao nước nhỏ có độ mặn lên đến 43%.

Gaet’ale là một ao nhỏ, được biết đến là vùng nước có độ mặn nhất trên trái đất hiện nay. Để hình dung cụ thể hơn về độ mặn trong ao, chúng ta có thể so sánh các đại dương có độ mặn trung bình là 3,5%, ở Biển Chết là 33,7% còn ở Gaet’ale, chỉ số là 43%.

Ao Gaet’ale - nơi nước mặn nhất thế giới Video: YouTube

Nước trong ao đã bão hòa với muối sắt đến mức có cảm giác nhờn trên tay, như thể dầu. Đó cũng là lý do người dân địa phương gọi nó là ao Dầu để miêu tả độ nhờn của nước. Ao nằm trong lòng chảo Danakil nổi tiếng, nơi được biết đến với những khung cảnh tuyệt đẹp do địa chất tạo nên cùng sự khắc nghiệt về thời tiết và thu hút nhiều du khách. Do đó, Gaet’ale cũng là một địa điểm mà du khách không bỏ lỡ khi họ đặt chân đến vùng lòng chảo này.

Vùng lòng chảo Danakil thu hút nhiều du khách ưa mạo hiểm ghé thăm vì có cảnh quan đầy màu sắc, được ví như "đến từ hành tinh khác". Ảnh: World Nomads

Khi ghé thăm nơi đây, bạn sẽ nhìn thấy nhiều xác chim nằm rải rác quanh ao. Một số chim đã chết từ lâu nhưng không có dấu hiệu phân hủy và có các cặn muối bao bên ngoài. Các nhà khoa học chỉ ra rằng, các loài chim có thể uống được nước mặn trong ao, nhưng có thể chết vì khí CO2 thoát lên từ mặt nước. Khí này được tạo ra từ núi lửa (ao nằm gần miệng núi lửa Dallol), đặc biệt gần bề mặt nước. Nồng độ tại ao đủ sức làm ảnh hưởng đến sức khỏe của một người trưởng thành, thậm chí là lấy mạng họ. Đây cũng là lý do ao có tên gọi khác là Tử thần.

Do đó, du khách được cảnh báo cần cẩn trọng khi đi xung quanh ao, cũng như không đến quá gần mặt nước. Ngoài ra, bề mặt quanh đó yếu, có thể dễ dàng sụp xuống và không đủ cứng để có thể đỡ được trọng lượng của một người.

Nước ao thường đạt đến nhiệt độ 50-55 độ C, và có độ pH 3,5-4 (nước chứa nhiều axit). Do đó, đây cũng không phải nơi lý tưởng để du khách nhảy xuống tắm, bơi lội vì có thể bị bỏng.

Hồ có hình dáng gần giống hình bán nguyệt. Ảnh: Wiki

Đến nay, không ai có đáp án chính xác ao Gaet’ale bao nhiêu tuổi. Nhưng qua các hình ảnh vệ tinh chụp vào ngày 6/2/2003, ao có hình dáng gần giống hình bán nguyệt. Trận động đất năm 2005 đã kích hoạt lại ngọn núi lửa bên dưới, và cung cấp nước rất mặn cho hồ.

Anh Minh (Theo Odd)