Áo dài 'Thanh Bình hỷ lạc' của vợ chồng Đỗ Thị Hà

Thanh HóaHoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân cùng diện áo dài "Thanh Bình hỷ lạc", lấy cảm hứng từ quê hương của cả hai.

Trong buổi lễ tại nhà riêng sáng 16/10, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương cùng diện áo dài trắng thêu họa tiết di tích Quảng Bình quan và chim lạc trên trống đồng Đông Sơn. Hoa hậu cho biết cô yêu văn hóa truyền thống nên bàn với chồng và nhà thiết kế Dũng Nguyễn để tạo nên ý tưởng cho bộ cánh Thanh Bình hỷ lạc.

Tên "Thanh Bình" được ghép từ chữ Thanh Hóa (quê cô dâu) và Quảng Bình (quê chú rể - tên trước khi sáp nhập Quảng Trị). "Hỷ" tượng trưng cho sự may mắn, vui vẻ, còn "lạc" là chim lạc, biểu tượng thể hiện bản sắc văn hóa, khát vọng vươn lên.

Cô dâu Đỗ Thị Hà bên chú rể.

"Tôi muốn áo dài hỷ sự không đơn thuần là trang phục thể hiện cá tính mà còn là cách để chúng tôi kể câu chuyện về vẻ đẹp quê nhà, ăn ý không gian trang trí", cô nói.

Đỗ Thị Hà để tóc xõa đơn giản, trang điểm trong suốt trong lễ ăn hỏi. Ảnh: Team Lê Chí Linh

Trang phục được làm từ lụa Nhật cao cấp và taffeta tre thân thiện với môi trường, thêu thủ công họa tiết mây trời, sóng biển, gửi gắm thông điệp về sự thuận hòa, viên mãn trong tình yêu.

Ngoài áo dài đôi cho hai vợ chồng, Dũng Nguyễn còn thực hiện áo dài xanh tím than thêu hoa sen cho mẹ cô dâu và 18 bộ áo màu be thêu chim lạc cắp dây tơ hồng kết hình trái tim cho các cặp bê tráp. Anh mất một tháng để hoàn thiện toàn bộ trang phục cho lễ ăn hỏi của hoa hậu.

Không gian lễ ăn hỏi mang tông xanh và trắng chủ đạo lấy cảm hứng cảnh sắc thiên nhiên của đất nước.

Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.

Chồng của hoa hậu là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Anh được nhiều người biết đến là doanh nhân trẻ thành đạt, điềm đạm và kín tiếng. Trong thời gian yêu nhau, cả hai không nhắc về mối quan hệ vì muốn có sự riêng tư. Thỉnh thoảng, công chúng bắt gặp họ đi mua sắm, du lịch.

