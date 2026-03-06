Đào ao câu giải trí một tuần bán được 4 vé

Khách đến xem rồi chê: Không tiền thì ra sông câu miễn phí, có tiền thì làm một chuyến ra biển câu.

Tôi có khu đất rộng 2.000 m2. Tôi đầu tư khoảng 900 triệu đồng để làm dịch vụ hồ câu cá giải trí.

Lần đầu thả cá, có lẽ do xử lý đáy ao chưa tốt nên cá chết gần hết. Lần thứ hai cá chết rải rác. Đến lần thứ ba mới rút kinh nghiệm được phần nào. Sau khi mọi thứ tạm ổn, tôi bắt đầu đăng quảng cáo trên Facebook để bán vé câu cá giải trí.

Ban đầu có mấy người chạy xe máy vác cần câu đến xem một vòng rồi bỏ đi. Sau thời gian mãnh liệt đăng quảng cáo trong các nhóm Facebook địa phương, cũng có nhiều người biết đến chỗ câu cá giải trí của tôi.

Nhưng thật sự rất ngao ngán vì chỉ có khách vào cuối tuần, chứ giữa tuần thì gần như không có khách. Ban đêm lại càng không ai đi câu. Trung bình một tuần bán được khoảng 4 vé, một vé 60 nghìn đồng cho 5 tiếng đồng hồ.

Một vài người đến câu thì phàn nàn ngồi cả buổi rất chán vì cá không chịu cắn câu. Điều này vượt tầm kiểm soát của tôi vì đã cho đám cá nhịn đói nhưng chúng vẫn không cắn câu.

Một số cần thủ "chuyên nghiệp" quanh khu vực còn nói với tôi nếu không có tiền, họ ra cây cầu lớn bắc ngang sông câu miễn phí. Còn nếu có tiền, họ đi biển thuê thuyền câu cá cho đã chứ ai lại vào hồ ngồi câu làm gì.

Tôi đã tham khảo nhiều mô hình, học hỏi trên mạng lẫn ngoài đời nhưng thật sự khi bắt tay vào làm lại thấy ý tưởng không khớp với thực tế. Ao thì cũng đã lỡ đào rồi, chẳng lẽ lại chuyển sang nuôi cá? Có người thì góp ý hay là chuyển đổi thành quán nhậu trên ao, có khi lại đông khách.

Mà bây giờ muốn chuyển đổi, tôi lại không có sẵn tiền nên đành thủ thế chờ thời. Tôi có nên vay tiền để chuyển thành quán nhậu, quán ăn không?

Nguyễn Minh