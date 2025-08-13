Ảo ảnh thủ môn ở PSG

Từ khi các ông chủ Qatar tiếp quản PSG năm 2011, chưa thủ môn nào trở thành lựa chọn đáng tin cậy, kể cả cao thủ như Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma bay người cứu thua sau cú sút của Marcus Rashford trong trận PSG thua Aston Villa 2-3 trên sân Villa Park, Birmingham, Anh ở lượt về tứ kết Champions League ngày 15/4/2025. Ảnh: AFP

* PSG - Tottenham: 2h ngày 14/8, giờ Hà Nội.

Lucas Chevalier - người vừa đến từ Lille với giá 47 triệu USD - là thủ môn thứ 14 được PSG mua về trong kỷ nguyên Qatar Sports Investments (QSI) quản lý CLB, tương ứng với từng mùa giải. Kể từ khi người Qatar tiếp quản PSG cách đây 14 năm, họ đã đầu tư cả tỷ USD vào đội hình. Nhưng ở vị trí chiến lược và đầy áp lực như thủ môn, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn chưa thể xác định được một lựa chọn đáng tin cậy lâu dài.

Việc trở thành thủ môn số một tại Paris đòi hỏi nhiều yếu tố ngoài kỹ năng chuyên môn: chịu được áp lực, vượt qua tin đồn, và quan trọng hơn, thích nghi với những quyết định của ban lãnh đạo. Khác với Manuel Neuer tại Bayern Munich (từ 2011), Thibaut Courtois tại Chelsea (2014-2018), hay David de Gea tại Man Utd (2011-2023), PSG đã liên tục chơi trò "điền vào chỗ trống" – dù không hề trống – với vị trí này.

Những năm đầu của Salvatore Sirigu (2011-2015) dường như mang lại sự ổn định mà đội bóng nhà giàu nước Pháp tìm kiếm, với bốn mùa giải trọn vẹn – trung bình 78% thời gian thi đấu – mà không có đối thủ cạnh tranh thực sự. Người gác đền số hai khi đó, Nicolas Douchez, cũng có vị trí rõ ràng và hiện trở thành HLV thủ môn của CLB Le Havre. Nhưng kể từ khi Kevin Trapp gia nhập năm 2015, mọi thứ bắt đầu lung lay. Thủ môn người Đức, với khả năng chơi chân tốt hơn, được kỳ vọng sẽ hiện đại hóa vị trí này. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu cho những dao động không ngừng.

Giai đoạn 2016-2019 chứng kiến Alphonse Areola, tài năng trẻ của PSG, trở về sau những lần cho mượn thành công ở Lens, Bastia và Villarreal, chia sẻ suất bắt chính với Trapp – người từng trải qua trận "remontada" khét tiếng trước Barca – và sau đó là Gianluigi Buffon.

Thứ tự ưu tiên trở nên mập mờ. Mùa giải 2016-2017 là ví dụ điển hình, khi Trapp và Areola cạnh tranh gay gắt với lần lượt 31 và 27 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ngay cả Buffon, gia nhập vào năm 2018 sau 17 năm sống chết cùng Juventus với mục tiêu giúp đội bóng thủ đô tiến xa ở Champions League, cũng vấp phải hệ thống quản lý thiếu rõ ràng. Sau sai lầm trong trận đấu Man Utd, huyền thoại người Italy trở lại Juventus trong vòng một năm.

Buffon để thủng lưới trong trận PSG thua Man Utd 1-3 ở lượt về vòng 1/8 Champions League năm 2019. Ảnh: AFP

Phải đến năm 2019, khi Keylor Navas chuyển đến từ Real Madrid, PSG mới tìm thấy chút bình yên. Thủ môn người Costa Rica trở thành số một thực thụ, được hỗ trợ bởi Sergio Rico – một thủ môn dự bị đáng tin cậy. Nhưng quãng thời gian này chỉ kéo dài hai mùa giải.

Đến năm 2021, Gianluigi Donnarumma, vừa được vinh danh là Cầu thủ hay nhất Euro, đến theo dạng chuyển nhượng tự do và mở lại vết thương cũ. Mùa giải 2021-2022 tái hiện kịch bản của 2016-2017, với 26 trận cho Navas và 24 trận cho Donnarumma – một sự phân chia trách nhiệm rất "bình đẳng" nhưng luôn bị giới chuyên môn đánh giá là không phù hợp cho vị trí vốn cần sự ổn định.

Kể từ đó, thủ môn 26 tuổi người Italy dần chiếm vị trí chính thức, dù phong độ lên xuống thất thường khiến cuộc tranh luận chưa bao giờ chấm dứt. Giữa những pha cứu thua xuất thần và những tình huống phát bóng thiếu an toàn, cựu thủ môn AC Milan luôn gây tranh cãi.

Chiến dịch Champions League xuất sắc mùa trước, kết thúc bằng chức vô địch lịch sử, đã đưa Donnarumma trở lại vị trí trụ cột. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Matvei Safonov, người ra sân 17 lần mùa trước - không ít lần đe dọa vị trí của anh. Giờ đây, Donnarumma không chỉ đứng trước sự cạnh tranh từ Lucas Chevalier, mà khả năng cao còn buộc phải rời khỏi PSG.

Kể từ năm 2011, chỉ có hai thủ môn người Pháp cố gắng khẳng định mình trong khung gỗ PSG, nhưng không ai thực sự thành công. Alphonse Areola, sản phẩm của lò đào tạo PSG, là biểu tượng rõ nét nhất. Với 107 trận đấu trong mười năm và sáu lần cho mượn, anh chưa bao giờ trở thành người kế thừa lâu dài. Việc không tận dụng được cơ hội trong những giai đoạn bất ổn khiến anh đánh mất vị trí.

Người Pháp còn lại, Nicolas Douchez, gia nhập vào năm 2011 với kỳ vọng trở thành số một, nhưng nhanh chóng bị Sirigu rồi Trapp vượt mặt, chấp nhận vai trò dự bị với 43 lần ra sân. Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn vào màn trình diễn của Lucas Chevalier, mà trước mắt là trận tranh Siêu Cup châu Âu gặp Tottenham, nơi người hùng Donnarumma đã bị loại khỏi danh sách triệu tập.

Ở PSG, cuộc tranh luận về người gác đền cứ như muôn thuở.

